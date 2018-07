Bon Plan : la Xiaomi Mi Box 3 à 49€ seulement 🔥

Si vous cherchez une box embarquant Android TV la Mi Box 3 de Xiaomi est un excellent choix, et elle a droit à une belle promotion aujourd’hui.

La Mi Box 3 est une set-top box qui vient se brancher directement à votre télévision et vous donne accès à Android TV et ses applications. Le modèle en vente flash à 49€ est le 4K en version européenne, vous aurez donc accès à Android en français.

Il y a plusieurs Mi Box disponibles sur le marché et ce modèle est le plus performant avec le support de la 4K, du Dolby DTS et 8 Go de stockage. Elle vient tout juste de passer sur Android Oreo, vous aurez donc accès aux dernières fonctionnalités d’Android TV, dont le contrôle vocal via la télécommande et Google Assistant.

Une fois la box configurée, vous pouvez y installer des applications comme Plex, MyCanal, Netflix, YouTube, Molotov, etc. En plus de cela, elle peut être utilisée comme un Chromecast pour streamer des vidéos ou musiques depuis votre smartphone. À un tel prix c’est plus qu’une bonne affaire, et je ne lui vois rien de moins bien qu’une Apple TV dernière génération qui coûte plus de trois fois plus cher.

Profiter de l’offre

Je l’utilise personnellement depuis plus de 3 mois (je l’ai ramenée du magasin Xiaomi lors de mon passage au MWC et j’en suis plus que satisfait).

La promotion est limitée dans le temps et nous vous conseillons de choisir la livraison French Line pour être livrés par Colissimo.