Bonne nouvelle, la qualité des réseaux mobiles s’améliore (et Orange est toujours devant)

C’est une étude importante qui est chaque année attendue par le monde des télécoms. L’Autorité de régulation nationale vient de publier les résultats de son enquête d’évaluation de la couverture mobile en France. Pour ce faire, l’Arcep a procédé à plus de 1,5 million de mesures en 2G, 3G et 4G sur l’ensemble du territoire hexagonal.

Pour l’Internet mobile, la satisfaction est globale et l’ensemble des acteurs tire son épingle du jeu. Le débit moyen relevé est ainsi passé à 45 Mb/s contre 30 Mb/s il y a un an. Sauf que ce chiffre cache de vraies disparités dans la qualité des services, si bien que l’Arcep invite les consommateurs à la vigilance : « Il existe des différences significatives de qualité entre les opérateurs : l’Arcep invite chacun à les comparer, selon la zone (dense, intermédiaire ou rurale) où il vit, et en fonction des axes de transport qu’il emprunte. »

Satisfaction chez Orange

Dans le détail, Orange est l’entreprise qui affiche les meilleurs résultats dans l’Internet mobile, juste devant Bouygues Telecom qui lui-même devance SFR. Enfin, Free Mobile reste en dernière position même s’il réduit un peu l’écart avec les trois premiers.

On rappellera que Fabienne Dulac, la directrice Orange France, nous a confié il y a quelques temps que le groupe tiendra « ses engagement sur le déploiement de la Fibre » dans le cadre du Plan France Très Haut Débit qui est amené à se terminer en 2022. D’ores et déjà, le groupe télécom se félicite de la progression en zone rurale : les débits Internet sont y passés de 14 Mb/s en 2018 à 27 Mb/s en 2019.

Le podium est le même en ce qui concerne la qualité des appels : ainsi, 80 % des appels de 2 minutes sont de qualité parfaite chez Orange, 79 % chez Bouygues Telecom et 78 % chez SFR. Free Mobile ferme la marche avec 70 %.

Ces résultats n’ont pas échappé à Orange qui se félicite dans un communiqué des résultats. L’opérateur historique se montre notamment fier de l’amélioration de ses services en zone rurale :

Ces résultats sont le fruit de toute l’expertise des femmes et des hommes d’Orange qui œuvrent chaque jour pour optimiser le réseau sur toute la chaine et apporter aux clients la meilleure qualité de service. […] Cette première place illustre une nouvelle fois l’engagement d’Orange sur le déploiement et la maintenance de ses réseaux afin d’apporter à l’ensemble des Français une excellente qualité de service sur tout le territoire.

Si vous hésitez dans votre choix d’opérateur, vous pouvez consulter l’ensemble des mesures de l’Arcep sur cette page.