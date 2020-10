Borat cette surprenante suite pour Amazon Prime Video

En 2006, le film Borat : Leçons culturelles sur l’Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan débarquait à notre grande surprise sur les écrans. Avec Sacha Baron Cohen dans le rôle phare, un faux documentaire parodique, absolument sublime en son genre qui a rencontré un vrai succès commercial mais aussi critique. Difficile pourtant d’imaginer qu’il puisse vraiment y avoir un second opus. Mais, c’est ce que vient d’annoncer Amazon Prime Video en dévoilant l’arrivée du film Borat 2.

Borat, un personnage avant tout politique

A l’époque, le premier film avait provoqué un véritable débat, et même un quasi incident diplomatique avec le Kazakhstan. Loin d’être une simple comédie, il s’agissait d’une véritable satire politique. Et le deuxième s’annonce comme étant dans la même veine.

En effet, le film Borat 2 sortira sur la plateforme de streaming juste avant les élections présidentielles américaines qui opposent Donald Trump à Joe Biden. Le film qui aurait déjà été tourné selon Deadline, cherchait jusque-là un diffuseur. On abandonne le Kazakhstan pour ce second opus puisque c’est visiblement l’Amérique de Donald Trump qui sera sous le feu des projecteurs. L’acteur Sacha Baron Cohen a affiché la couleur avec une bande-annonce diffusée avant le premier débat entre les deux candidats à l’élection présidentielle.

On note le retour du ton très particulier du premier film et la critique caustique de Donald Trump qui « défend les femmes » et serait « le meilleur dirigeant des Etats-Unis ».

Le film pourrait notamment parler des relations entre l’actuel président américain et Jeffrey Epstein, le milliardaire qui a été impliqué dans un trafic sexuel avant de mourir en prison. On sait aussi que Sacha Baron Cohen est apparu dans une manifestation d’extrême droite aux Etats-Unis. Reste désormais à voir si ces images auront un véritable impact sur le scrutin à venir. On peut en douter.