Bouygues offre 100€ pour l’achat d’un Mate 20 Pro jusqu’au 11 novembre

C’est encore le moment de profiter de quelques bonnes affaires chez Bouygues Telecom : l’opérateur propose entre le 26 octobre et le 11 novembre 2018 une belle promotion sur le dernier téléphone de la marque Huawei, le Mate 20 Pro.

Ce dernier est considéré comme l’un des meilleurs smartphones du moment, et il rivalise avec les plus emblématiques iPhone XS, Pixel 3, OnePlus 6T et Samsung Galaxy S9.

Le Mate 20 Pro a suscité l’enthousiasme du grand public avec son écran AMOLED de 6,39 pouces, un processeur Kirin 980 puissant, un système de double-SIM, son système d’identification (reconnaissance faciale et empreinte digitale), une batterie résistante et un triple capteurs photos imaginé avec Leica d’excellente qualité. Evidemment, Huawei maintient sa confiance dans l’OS Android pour son smartphone.

100€ offerts en plus de la prime de reprise

Bouygues Telecom propose aujourd’hui l’une des meilleures solutions pour changer de smartphone sans débourser trop d’argent : en plus de la prime de reprise, Bouygues Telecom rajoute le code promotionnel HUAWEI100 qui permet d’obtenir 100€ de remise supplémentaire sur l’achat de ce smartphone s’il est associé à un forfait Sensation. Il faut s’engager sur une période de 24 mois pour être éligible à cette offre.

Alors qu’il faut débourser officiellement 949€ pour obtenir le Huawei Mate 20 Pro avec 128 Go de stockage (sans forfait), Bouygues Telecom baisse le prix de ce dernier avec cette offre. En l’occurrence, avec cette offre, il faudra seulement compter 249€ + 8€ par mois pendant 24 mois pour obtenir le dernier téléphone de chez Huawei.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le site de Bouygues Telecom ici :

Voir l’offre Bouygues