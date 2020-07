Box internet : 2 offres pour économiser 50% facile sur sa facture 🔥

Trouver la box Internet qui vous convient n’est pas forcĂ©ment une chose aisĂ©e. Le marchĂ© du forfait mobile est devenu plus clair au fil des annĂ©es, mais ce n’est pas encore totalement le cas pour celui des box. Certains FAI ont tout de mĂŞme fait de gros efforts afin que leurs offres respectives soient plus lisibles pour les clients. C’est le cas des gĂ©ants RED by SFR et Bouygues Telecom, deux acteurs très populaires qui cassent les prix de leurs formules pendant les soldes.

Cette sĂ©lection du dimanche rassemble une liste des meilleures box Internet du marchĂ© proposĂ©es Ă prix mini sur une courte pĂ©riode. RED by SFR affiche une box internet simple, souple et accessible cĂ´tĂ© prix. De l’autre cĂ´tĂ©, Bouygues Telecom propose un prix très agressif tout au long de la première annĂ©e de souscription.

RED by SFR, la box Internet qui se distingue

RED by SFR a su s’imposer sur le marchĂ© des box Internet autant que sur celui des forfaits mobiles. Leader indĂ©niable du secteur, il affiche une box unique qui se veut aussi transparente que possible. Sa formule contient une sĂ©rie d’avantages, dont un tarif accessible et une absence d’engagement de durĂ©e auprès du fournisseur. Il s’agit clairement d’une des meilleures offres du marchĂ© — ce qui vous offre la possibilitĂ© de rĂ©aliser des Ă©conomies tous les mois.

Grâce Ă cette promotion Ă©clair, la box Internet de RED by SFR passe Ă 23 euros au lieu de 36 pour la fibre et le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Que vous optiez pour l’offre avec Fibre ou l’ADSL, vous bĂ©nĂ©ficiez Ă©galement d’un mois offert. Dès souscription, vous avez la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies de -30% par rapport au tarif de base, un atout qui vous fait faire des Ă©conomies dès le premier mois. Attention, la remise expire dans quelques jours.

Si le prix est un des avantages de cette box Internet, il est loin d’ĂŞtre le seul. En effet, l’offre est sans engagement de durĂ©e, si bien que vous pouvez aller voir ailleurs dès que vous le souhaitez sans rĂ©gler de frais en plus. RED by SFR garantit aussi que le prix ne doublera – ni n’augmentera – après un an de souscription. Vous ĂŞtes certain de garder le tarif au plus bas durant toute la pĂ©riode oĂą vous ĂŞtes clients. L’offre ADSL est au prix de 16 euros par mois.

RED by SFR propose une seule et unique box Internet, mais celles-ci a droit Ă des options. La majoritĂ© est dĂ©jĂ intĂ©grĂ©e Ă la formule, mais vous pouvez en ajouter d’autres. Ces options sont facultatives, vous pouvez très bien choisir de n’en prendre aucune pour garder le meilleur prix. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par la TV, il existe l’option TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros supplĂ©mentaires par mois. Pour 100 chaĂ®nes de TV, il vous en coĂ»tera 4 euros de plus.

Bouygues Telecom, des box Internet et une TV

RED by SFR propose indĂ©niablement la box Internet la moins chère de tout le marchĂ©. Certains lui prĂ©fĂ©reront toutefois Bouygues Telecom et les avantages d’un fournisseur plus traditionnel. Vous avez les moyens de vous rendre en boutique physique en cas de question.

Ă€ l’occasion des soldes, Bouygues Telecom fait aussi chuter les prix de toutes ses box Internet. Le fournisseur propose Ă©galement une nouvelle formule Ă prix cassĂ© qui inclut une TV en plus de l’abonnement. Voici les deals encore disponibles pour ce dimanche :

Bouygues Telecom avance aussi une nouvelle box Internet dĂ©nommĂ©e Bbox Smart TV. Elle est l’oeuvre d’une collaboration entre le fournisseur et la marque Samsung. Avec cette box, vous bĂ©nĂ©ficiez de la fibre (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays ainsi que le service B.tv pour plus de 150 chaĂ®nes TV et de nombreux replays pour 39,99 euros par mois. La pĂ©riode d’engagement de durĂ©e est de deux ans.

Si la box Internet a l’air onĂ©reuse, il faut rappeler qu’elle a l’avantage indĂ©niable d’inclure… un tĂ©lĂ©viseur. Cette offre fait chuter le prix de la TV Samsung 4K de 450 euros, ce qui veut dire que le modèle de 43 pouces revient Ă moins de 50 euros.

