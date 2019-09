Box internet : 2 offres incluant la Fibre, dont l’une garantie à vie 🔥

Que vous soyez Ă©tudiant ou non, la rentrĂ©e est une pĂ©riode importante durant laquelle un grand nombre de français veulent changer de box internet et de forfait mobile. Les opĂ©rateurs l’ont bien compris et proposent Ă leurs clients de faire de belles Ă©conomies. Que ce soit chez SFR ou encore RED by SFR, on retrouve chaque annĂ©e un bon plan sur leur box internet au moment de la rentrĂ©e. Les 2 opĂ©rateurs ont des offres qui peuvent permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies de parfois plusieurs centaines d’euros par an.

RED by SFR comme SFR mettent tout en oeuvre pour attirer de nouveaux clients. En effet ces deux offres spĂ©ciales concernant la box internet ne s’adressent qu’aux nouveaux venus. Il faudra donc impĂ©rativement changer de fournisseur d’accès Ă internet pour y avoir droit, mais cela en vaut la peine vu les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es grâce Ă ces offres spĂ©ciales. Il faut maintenant vous dĂ©pĂŞcher afin de ne pas rater l’occasion de rĂ©duire ses factures internet, ces offres vont rapidement expirer.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR canon avec sa box internet qui expire demain

Ă€ l’origine, RED by SFR se concentrait uniquement sur les forfaits mobiles, mais depuis quelques annĂ©es l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com est devenu un acteur incontournable dans le secteur des box internet. La promotion de cette rentrĂ©e 2019 permet d’accĂ©der Ă l’une des meilleures (sinon la meilleure) box internet du marchĂ© en ce moment.

En effet, pour 22€ par mois Ă vie, vous obtenez la Fibre très haut dĂ©bit avec 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, ainsi que les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles. Par rapport Ă la qualitĂ© des produits proposĂ©s par l’offre, le prix est dĂ©risoire. De plus, il s’agit aussi d’une offre sans engagement, avec le premier mois gratuit.

En face, pour proposer de telles performances, les concurrents ne proposent pas de box en dessous de 30€ par mois. Il est également possible de rajouter une option TV pour 2€ ou 4€ par mois.

Chez la plupart des concurrents, une telle offre ne durera qu’un an, et l’annĂ©e suivante il faudra payer le prix fort. RED by SFR, au contraire, garantit ses tarifs Ă vie. La box internet RED by SFR est sans engagement, et sans mentir, c’est notre prĂ©fĂ©rĂ©e du moment. Attention, elle expire dès lundi 16 septembre, soit demain. Pour la dĂ©couvrir, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

La nouvelle SFR Box 8 et la Fibre très haut débit

En cette fin d’Ă©tĂ© 2019, le fournisseur d’accès internet SFR a prĂ©sentĂ© sa nouvelle box internet, bien plus performante sur tous les aspects (Wi-Fi 3x plus puissant, assistant vocal, 4K HDR). Cette dernière est prĂ©sente dans toutes les promotions du moment. Pour ce faire, il suffit d’ajouter 5€ par mois pour obtenir cette box. En ce qui concerne les offres spĂ©ciales qui peuvent intĂ©grer cette nouvelle box 8, les voici :

Pour les clients qui prĂ©fèrent miser sur l’authenticitĂ©, l’opĂ©rateur historique SFR reste dans la course et propose des offres très compĂ©titives. De plus, si vous ne dĂ©sirez pas opter pour la nouvelle Box 8, vous pouvez toujours vous contenter de la box standard qui est incluse dans les deals.

Voir l’offre SFR

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est le cas mĂŞme les offres spĂ©ciales. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour pouvoir profiter d’une telle aubaine ! Comme nous l’avons Ă©voquĂ©, ce sont des promotions de rentrĂ©e, il ne faudra pas s’attendre Ă voir de telles occasions avant l’annĂ©e prochaine. C’est le moment ou jamais !