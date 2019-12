Box internet : 2 offres irrésistibles qui finissent avant Nouvel An 🔥

Changer de box internet fait souvent très peur, notamment du fait de la lourdeur administrative – mais Ă©galement de la complexitĂ© technique. Aujourd’hui, la rĂ©alitĂ© est bien plus simple, au grand dam des opĂ©rateurs qui voient leurs clients changer toujours plus souvent de box internet. Cela les oblige Ă ĂŞtre plus compĂ©titifs, plus transparents et surtout plus flexible.

Entre NoĂ«l et Nouvel An, il y a plusieurs opĂ©rateurs qui ont mis en avant de très belles promotions. Leur objectif est de faire le plein de clients pour s’assurer de bien terminer l’annĂ©e. Ils n’hĂ©sitent donc pas Ă amĂ©liorer encore leurs offres pour dĂ©finitivement convaincre le public français. RED by SFR survole encore une fois le marchĂ©, mais des acteurs comme Bouygues Telecom s’accrochent plutĂ´t bien.

RED by SFR, le roi de la box internet

Avec sa box internet, RED by SFR a crĂ©Ă© une vĂ©ritable rĂ©volution dans un milieu qui a longtemps Ă©tĂ© très opaque. L’opĂ©rateur avance non seulement une box très complète (avec des caractĂ©ristiques proches des meilleures), mais son prix est largement infĂ©rieur Ă tous les acteurs du marchĂ©. Au niveau du rapport qualitĂ© prix, la box internet du FAI est ultra-compĂ©titive, et sa promotion actuelle renforce encore ce constat.

Jusqu’Ă lundi soir, la box internet de RED by SFR vient avec une remise incroyable : la fibre avec les options Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 Mb/s en envoi) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles sont au prix de 22€ par mois. En temps normal, le prix pour cet abonnement est Ă 32€ par mois – en sachant que mĂŞme Ă ce prix-lĂ , il est dĂ©jĂ exceptionnel. A noter que RED by SFR offre aussi le premier mois de son abonnement jusqu’Ă lundi, ce qui est encore une Ă©conomie en plus.

LĂ oĂą le FAI se distingue vraiment du reste du marchĂ©, c’est que sa box internet vient sans aucun engagement de durĂ©e, et que le prix affichĂ© en promo est valable Ă vie. Cela veut dire que le client n’est jamais bloquĂ© avec sa box, et qu’il peut ensuite Ă tout moment rĂ©silier s’il trouve une meilleure offre ailleurs (assez probable compte tenu de l’offre actuelle). De plus, le prix restera le mĂŞme aussi longtemps qu’il restera client. Avec cette promesse, RED by SFR se distingue des autres acteurs qui limitent en gĂ©nĂ©ral leur promotion aux 12 premiers mois.

Pour voir la box internet de RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR SFR

Bouygues Telecom, le traditionnel

Si RED by SFR est clairement un acteur moderne, Bouygues Telecom appartient aux fournisseurs d’accès internet plus traditionnels. Cela n’est absolument pas une critique, bien au contraire. Pour ceux qui cherchent du confort, et qui veulent Ă©ventuellement pouvoir solliciter de l’aide dans les boutiques du rĂ©seau, la box internet de Bouygues Telecom est un bon choix.

Elle est d’autant plus intĂ©ressante qu’elle bĂ©nĂ©ficie en ce moment, et pour quelques jours encore, d’une merveilleuse promotion pour la fin d’annĂ©e. L’opĂ©rateur a dans sa gamme pas moins de 3 formules autour de sa box internet. Chacune rĂ©pond Ă des besoins et des profils de clients diffĂ©rents, vous trouverez donc forcĂ©ment votre bonheur. Ci-dessous, le dĂ©tail de chacune des box internet de Bouygues Telecom.

La box internet la moins chère et la plus simple de Bouygues Telecom est la Bbox Fit. Elle inclut toutefois déjà la fibre avec le haut débit (200 Mb/s) ainsi que les appels illimités vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant un an. La première année, le client est engagé avec cette box internet, mais il peut résilier au delà . À partir du 13ème mois, le prix grimpe à 26,99€ par mois pour le même service.

La seconde box internet, la Bbox Must, vient rajouter un débit plus puissant (500 Mb/s) ainsi que les appels illimités vers les mobiles et 180 chaines TV pour 19,99€ par mois. Elle implique aussi un engagement sur un an, après quoi le prix passe à 34,99€ par mois. Enfin, la dernière box est la Bbox Ultym : elle inclut le très haut débit (1 Gb/s), les appels vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV, décodeur 4K, LeKiosk et un bonus au choix pour 24,99€ par mois. Au delà de la première année, le prix passe à 41,99€ par mois.

Sur la première annĂ©e, le prix sur les diffĂ©rentes formules de box internet de Bouygues Telecom est vraiment très compĂ©titif. Quand on connait la qualitĂ© du service client sur ce produit et chez ce fournisseur, le rapport qualitĂ© prix est incroyable. Au delĂ de cette pĂ©riode promotionnelle, le tarif est un peu moins attractif – mais le confort reste toujours bien prĂ©sent. Vous ĂŞtes toutefois libre de changer si vous n’ĂŞtes plus satisfait, Bouygues Telecom limite la pĂ©riode d’engagement Ă la première annĂ©e seulement.

Pour voir toutes les box internet de Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bouygues Telecom