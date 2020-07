Box internet : cette offre éclair va diviser votre facture par 3 🔥

Choisir la bonne box Internet n’est pas toujours facile. Si le marchĂ© du forfait mobile a gagnĂ© en lisibilitĂ© ces dernières annĂ©es, ce n’est pas encore clair du cĂ´tĂ© des box. Ces dernières annĂ©es, certains FAI ont fait de rĂ©els efforts pour simplifier leurs offres et faciliter la comprĂ©hension du grand public, RED by SFR en tĂŞte. Pour ces soldes, lui et Bouygues Telecom qui font baisser les prix de leurs formules, ce qui est encore un argument en plus en leur faveur.

Notre courte liste regroupe une sĂ©lection des meilleures box Internet actuellement proposĂ©es Ă petit prix. RED by SFR est toujours aussi sublime avec une box internet qui est souple, pas chère et très qualitative. De l’autre cĂ´tĂ©, Bouygues Telecom est lui aussi très attrayant avec une offre très confortable et sĂ©duisante sur la première annĂ©e.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, la box internet qu’il vous faut

RED by SFR s’est imposĂ© sur le marchĂ© des box Internet et des forfaits mobiles en quelques annĂ©es Ă peine. Aujourd’hui, il se prĂ©sente comme un leader du secteur grâce Ă sa formule unique très avantageuse. Si elle est très claire, elle est aussi très accessible et sans engagement de durĂ©e. C’est une des meilleures offres du marchĂ© français, elle vous donne la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies tous les mois sur cette dĂ©pense incompressible.

Avec cette offre flash, la box Internet de RED by SFR coĂ»te 23 euros au lieu de 36 pour la fibre et le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Que ce soit l’offre Fibre ou la version ADSL, le fournisseur vous offre le premier mois. Dès la souscription, vous Ă©conomisez -30% par rapport au prix de base, si bien que vos dĂ©penses baissent Ă court terme et Ă long terme.

Voici le dĂ©tail de l’offre sur la box Internet de RED by SFR. Attention, elle expire demain :

Voir l’offre RED by SFR

Le prix de la box Internet de RED by SFR n’est pas le seul avantage de la formule. Celle-ci est sans engagement pour le client, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de rĂ©silier l’abonnement dès que vous le voulez. Si vous trouvez mieux ailleurs, vous n’aurez pas de frais Ă rĂ©gler au fournisseur. Le tarif de la box ne doublera ni n’augmentera au bout d’un an ou plus tard. Vous ĂŞtes garantis de conserver le meilleur prix pendant toute la pĂ©riode oĂą vous ĂŞtes client chez RED by SFR. L’offre ADSL est au prix de 16 euros par mois.

La box Internet de RED by SFR est une formule unique, mais elle a le droit Ă quelques options intĂ©ressantes. La majoritĂ© d’entre elles sont intĂ©grĂ©es tandis que d’autres sont proposĂ©es de façon facultative, vous pouvez très bien les refuser pour garder le meilleur prix chaque mois. Sinon, vous pouvez profiter de l’option TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros de plus par mois. Si vous voulez 100 chaĂ®nes TV, il vous en coĂ»tera 4 euros supplĂ©mentaires par mois.

Bouygues Telecom, plusieurs box Internet… et une TV, ça vous plait ?

Si RED by SFR propose la box Internet la moins chère du marchĂ©, c’est un fait. Mais Bouygues Telecom s’en sort très bien Ă©galement tout en proposant des services propres Ă un fournisseur plus classique. Si vous souhaitez pouvoir aller en boutique en cas de question, vous serez servi.

Comme son rival, il fait baisser le prix de toutes ses formules Ă l’occasion des soldes. Bouygues Telecom renouvelle aussi une formule avec une box internet baptisĂ©e Bbox Smart TV. Voici les promotions en cours.

Pour voir le dĂ©tail des box Internet en rĂ©duction sur Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Mais Bouygues Telecom ne s’arrĂŞte pas lĂ . Le fournisseur a rĂ©cemment officialisĂ© la box Internet Bbox Smart TV. Elle met en avant un partenariat signĂ© entre Bouygues Telecom et le fabricant corĂ©en Samsung. Actuellement elle coĂ»te 39,99 euros par mois pour la fibre (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays ainsi que le service B.tv pour plus de 150 chaĂ®nes TV et de nombreux replays. Dans ce cas, la pĂ©riode d’engagement est de 2 ans.

La box Internet peut sembler cher, mais elle a droit à un avantage très convaincant. En effet, elle inclut également un téléviseur. Vous pouvez choisir une nouvelle TV 4K en faisant chuter son tarif de base de 450 euros, si bien que le modèle 43 pouces de Samsung chute à moins de 50 euros.

Pour en savoir plus sur la box Internet Bbox Smart TV, c’est ici :

Voir l’offre Bbox Smart TV