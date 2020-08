Box internet : la Fibre à 10€, le meilleur plan de la rentrée (offre flash)

C’est un fait, choisir une box Internet est parfois assez compliqué. Dans la réalité, le marché a gagné en transparence, et les prix ont tendance à baisser. La rentrée est toujours un moment idéal pour changer de box, parce que les FAI offrent de très belles remises.

Ci-dessous, nous avons réalisé une sélection objective des box Internet à ne pas rater sur tout le week-end. SFR survole le marché avec son deal (imbattable) à 10€ par mois, tandis que la box internet RED by SFR est toujours un joli carton.

Passons maintenant au détail de chacune des box internet.

SFR, la box internet à prix réduit

Pour l’opération spéciale rentrée, SFR fait chuter lourdement le prix de sa box Internet Fibre à 10 euros par mois pendant un an pour la Fibre avec le haut débit (500 Mb/s en download et upload), les appels illimités vers les fixes et 160 chaines TV. Le tarif de cette box est valable sur un an, puis il passe à 38 euros par mois. Vous avez de la chance : la durée d’engagement est de 12 mois, vous pouvez donc résilier lorsque le tarif remonte.

Cela dit, la box internet de SFR apporte un vrai confort par rapport à d’autres acteurs qui choisissent de réduire les coûts. En optant pour ce FAI plus classique, vous bénéficiez d’une assistance premium et de la possibilité de vous rendre en boutique pour obtenir de l’aide. A ce prix-là, c’est tout simplement la meilleure box internet du marché. Au niveau du rapport qualité prix proposé par SFR, on ne fait pas mieux.

Pour en savoir plus sur la box internet SFR, c’est ici :

Autant dire que les économies réalisées sur la box Internet de SFR sont élevées dès la souscription de l’offre. Sur la première année, vous faites une économie de 336€ (28 x 12 mois), ce qui est assez extraordinaire. Ce qui est le plus fou avec cette offre, c’est que la formule SFR Fibre en question est déjà la plus populaire des offres chez SFR, hors promotion.

Comme pour la box internet RED by SFR (cf. plus bas), la maison mère SFR propose une large série d’options facultatives. Vous pouvez bénéficier de l’option Multi TV pour 3 euros par mois, Netflix coûte 7,99 euros par mois et RMC Sport à 9€ par mois. Les adeptes de football et de divertissement s’y retrouveront facilement avec ces options de choix. Elles sont toujours facultatives, nul besoin d’y souscrire.

SFR propose aussi pour la rentrée une box Internet avec une promotion qui permet de profiter d’un téléviseur Samsung 43″ à 1€ si vous prenez la formule SFR Fibre Power avec un engagement sur 24 mois. C’est une solution parfaite si vous voulez prendre un nouveau téléviseur et échelonner son coût dans la durée. En optant pour ce deal spécial, il faudra aussi verser une cotisation de 8 euros par mois sur 24 mois.

RED by SFR, la box internet zéro engagement

Si RED by SFR a conquis le marché du forfait mobile, il en a fait de même avec celui des box Internet. Cet incontournable du secteur affiche une offre unique à prix faible, ce qui explique son succès auprès des français. Le prix est loin d’être le seul avantage de cet abonnement spécial : ce dernier se veut transparent, sans engagement et peut être personnalisé.

Pour la rentrée, l’offre spéciale sur la box internet de RED by SFR est la suivante : 23 euros par mois pour la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en download) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. L’offre ADSL est à 16 euros par mois, ce qui reste aussi très accessible.

Dans le cas de cette offre, vous pouvez faire 30% d’économie directe sur la formule (qui coûte 33€ en temps normal). Si vous souhaitez avoir un décodeur et la TV, il est possible de souscrire à l’option 35 chaines TV pour 2€ mensuel. Une autre version au prix de 4€ par mois permet d’avoir 100 chaines TV chez RED by SFR. Au final, sur le long terme, vous faites donc une belle économie avec ce FAI.

Conclusion : quelle box internet ?

Le groupe Altice (propriétaire de SFR et de RED by SFR) a frappé un grand coup. Alors que ses rivaux Orange et Bouygues Telecom sont en retrait, Altice offre pour chacune de ses filiales de belles promotions. Si vous avez envie de changer de box internet, c’est vers lui qu’il faudra se tourner pour la rentrée.

Chez RED by SFR, on a voulu casser les codes du marché de la box internet. Là où son offre se différencie, c’est qu’elle est sans engagement de durée et que le prix ne double pas après un an. Cela dit, la qualité du service n’est pas à la hauteur d’un SFR (qui conserve ces anciens codes). Si vous avez le choix entre les deux, mieux vaut opter pour SFR sur la première année pour voir si cela marche bien (et c’est 2x moins cher…).

Si vous avez l’intention de résilier dès la première année de souscription, il faudra mieux prendre la box internet de RED by SFR. Dans les deux cas, les FAI offrent jusqu’à 100€ de frais de résiliation chez votre opérateur actuel. Cela permet de compenser tout risque de coût lié à une annulation de contrat de box internet.