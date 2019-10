Box internet : belle offre garantie à vie, 1 Gb/s à un prix dérisoire 🔥

Nous sommes début octobre, mais les fournisseurs d’accès à internet RED by SFR et SFR jouent les prolongations pour leurs offres de rentrée sur leurs box internet. Si nous vous avons parfois averti par le passé, il semblerait que ce soit la dernière chance de profiter d’une telle offre. Une nouvelle fois, les deux acteurs proposent leur box internet à des prix extrêmement compétitifs en plus d’être très flexibles et transparents. Ci-dessous, les remises présentées vous permettront de réaliser des économies de taille, pouvant parfois atteindre plusieurs centaines d’euros par année.

Voir l’offre RED by SFR

Aussi bien RED by SFR ou SFR ces deux opérateurs sont en recherche permanente pour toucher un plus grand nombre de clients, pour ce faire ils jouent la carte de la transparence et de la flexibilité. Il est important de mentionner que ces promotions spéciales sur leurs box internet s’adressent seulement aux nouveaux abonnés, en effet, ils seront les seuls éligibles à ces offres spéciales. Pour profiter de ces promotions très spéciales, il est obligatoire de procéder à un changement de FAI.

RED by SFR, dernière ligne droite pour cette box internet

À l’origine, RED by SFR se basait seulement sur les forfaits mobiles, mais rapidement l’opérateur français est devenu un pilier dans le domaine des box internet. Sachant qu’il a su faire la différence avec son unique forfait mobile, RED by SFR réitère l’expérience en présentant une promotion de rentrée qui est sûrement l’une des meilleures – si ce n’est la meilleure du moment – par rapport à ce que propose le reste des opérateurs du marché français. De plus, cette promo sur la box internet restera la meilleure dans le temps, puisque son tarif est garanti à vie.

Pour 22€ par mois à vie, vous obtenez la Fibre très haut débit avec 1 Gb/s en téléchargement, ainsi que les appels illimités vers fixes et mobiles. Pour un tel prix avec de telles caractéristiques cette offre reste solide et difficilement égalable pour la concurrence. Avec ce tarif-là, il serait vraiment très bête de s’en priver, surtout qu’il n’y a aucun engagement de durée, et que le premier mois est gratuit avec cette box internet.

Comme nous l’avons évoqué, il est très difficile pour la concurrence de s’aligner face à une telle offre pour une box internet. Dans la plupart des cas, les fournisseurs d’accès à internet affichent des tarifs avoisinant les 30€ par mois pour profiter de telles performances, le tout en devant s’engager sur des durées assez longues. RED by SFR fait encore plus fort et domine complètement le marché français en proposant pour seulement 2€, voire 4€ mensuel, d’ajouter l’option TV avec 35 ou 100 chaines. Il fallait y penser, le fait de ne pas imposer la TV dans son offre plaît beaucoup à tous les clients, d’autant plus que beaucoup de gens font l’impasse sur la télévision. Ils privilégient la TNT ou encore des plateformes de streaming comme Netflix ou bientôt Apple TV+ par exemple.

Si l’on jette un oeil chez les autres opérateurs, on se rend vite compte qu’une telle offre ne durera qu’un an, ensuite il faudra payer le prix fort pour retrouver les mêmes avantages de son abonnement de box internet. De son côté, l’opérateur RED by SFR, préfère garantir ses prix à vie, et évidemment en conservant une politique sans engagement, en restant vraiment transparent avec ses utilisateurs.

Comme nous l’avons expliqué, cette offre sur la box internet aurait se terminer bien avant, mais l’opérateur télécom a décidé de la prolonger pour encore quelques jours, elle est donc valable jusqu’au 14 octobre 2019. Si vous pensiez avoir raté votre chance d’obtenir une aussi telle promotion, ce n’est pas le cas, par contre il faut se dépêcher, car RED by SFR ne va pas jouer les « extra time » encore très longtemps.

Pour accéder à la box internet RED by SFR en intégralité :

Voir l’offre RED by SFR

La nouvelle Box 8 de SFR et ses 3 offres

Cette fin d’été a été marquée par la présentation de la toute nouvelle SFR Box 8. Elle récolte déjà un immense succès auprès de ses premiers clients, il faut dire quelle propose des performances impressionnantes (Wi-Fi 3x plus puissant, assistant vocal intégré dans la box TV, 4K HDR). Évidemment, la nouvelle SFR Box 8 est compatible avec l’ensemble des promotions ci-dessous, sous condition de rajouter un petit supplément mensuel (5€ à chacune des offres). Voici les 3 seules promotions spéciales en cours :

Pour les clients qui craignent encore RED by SFR pour son manque d’expérience et qui souhaitent conserver un opérateur traditionnel avec des boutiques physiques partout en France qui a su établir une excellent réputation pour son efficacité, ces offres spéciales conviendront parfaitement. Malgré son ancienneté, SFR démontre qu’il a les capacités pour rester dans la course avec ces jeunes opérateurs en proposant ces 3 offres promos plus qu’intéressantes. Si toutefois vous ne trouvez pas utile de rajouter 5€ par mois pour la nouvelle box SFR Box 8, il existe toujours la solution de la box internet plus basique, qui est intégrée par défaut dans toutes ces offres spéciales.

Voir l’offre SFR

Mais on le sais, toutes les bonnes choses ont une fin, c’est pourquoi ces 2 offres sur box internet expireront dans les jours qui viennent, il faut donc se dépêcher. Pour rappel, elles auraient déjà dû se finir bien avant, et de telles prolongations sont rares. Nous vous conseillons donc vivement d’opter pour l’une d’entre elles. Il s’agit d’offres de rentrée, qui ne reviendront certainement pas dans l’année à venir. Profitez du moindre temps libre pour prendre cette décision, après il sera sûrement trop tard.