Box internet : SFR fait chuter la fibre à 10€ (au lieu de 38€) pour cette rentrée

A l’occasion de son opération Back To School, SFR publie une offre (très) spéciale sur sa box internet. Le fournisseur d’accès internet propose sa formule SFR Fibre pour 10€ par mois au lieu de 38€ en temps normal. Attention, ce deal n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée, il faut être vif pour ne pas passer à côté de cette très belle opportunité.

Si vous cherchez à vous équiper pour la rentrée, il sera difficile de faire mieux que cette box SFR. A ce prix-là, aucun concurrent ne fait aussi bien. Pour tout savoir sur cette nouvelle offre, vous pouvez voir tous les détails sur le site officiel du fournisseur ici :

Série limitée, 336€ de réduction sur 12 mois

La formule SFR Fibre est la plus populaire des box internet de SFR. C’est la plus basique de la gamme, mais elle est déjà suffisamment complète pour répondre aux besoins d’une archi-majorité des foyers français. Dans le cadre de cette offre spéciale pour la rentrée, elle devient encore plus abordable. En l’occurrence, la Fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et en envoi), les appels illimités vers les fixes et 160 chaines TV sont au prix de 10€ par mois pendant un an.

Avec cette formule, SFR vous livre la box PLUS et le décodeur PLUS. Ce dernier permet d’assurer un flux TV en haut définition et le pilotage par la voix, et il inclut un disque dur pour stocker vos enregistrements. Avec cette offre de la rentrée, vous aurez également 10 Go de stockage gratuit dans SFR Cloud. La box PLUS est la version basique de la box de l’opérateur.

Comme toujours, SFR demande une année d’engagement pour chacune de ses box internet. C’est aussi le cas avec cette offre, mais le risque est limité : sur les 12 premiers mois, votre abonnement ne vous coûtera que 10€ par mois. Au delà de la période d’engagement, le prix revient à la normale, soit 38€ par mois. Il faut aussi savoir que le FAI facture 49€ de frais de mise en service. Cela dit, il vous rembourse jusqu’à 100€ de frais de résiliation chez votre opérateur actuel, ce qui compense ce coût fixe.

La box SFR Fibre à prix mini

Aujourd’hui, SFR couvre plus de 17 millions de logements en très haut débit fibre, et 6 millions en haut débit box 4G+. Cela dit, si votre logement n’est pas éligible à la fibre, l’opérateur vous donne une alternative pour souscrire à une version ADSL de ses box.

Pour ceux qui veulent personnaliser leur offre, SFR propose des options (facultatives) pour compléter l’expérience. Vous pouvez souscrire à la Box SFR 8 (7€ par mois), au Multi TV (2ème téléviseur) pour 3€ par mois ou encore à Netflix pour 7,99€ mensuel. SFR est probablement le FAI qui propose le plus grand nombre de fonctionnalités en option, vous allez vraiment pouvoir en profiter un maximum. Vous pouvez retrouver notre avis sur SFR ici.

Une autre formule box + TV à prix préférentiel

Si vous avez envie de vous équiper avec un nouveau téléviseur, SFR propose une formule très convaincante. Sur son site, il a mis en place un configurateur qui vous permet de trouver le bon compromis entre le téléviseur (Samsung) et la box internet.

Par exemple, vous pouvez obtenir un téléviseur 43″ (108cm) à seulement 1€ si vous prenez la formule SFR Fibre Power avec un engagement sur 24 mois, et moyennant une cotisation de 8€ par mois sur cette période. L’abonnement à la box internet vous reviendra à 35€ par mois sur la première année, puis 55€ par mois ensuite.

Pour ceux qui veulent un téléviseur plus grand, la version 65 pouces de Samsung (163cm) est disponible à 229€ seulement via cette formule. Encore une fois, il faudra payer une mensualité de 8€ sur 24 mois, en plus du coût initial. Cela dit, si vous voulez échelonner le coût de votre TV dans le temps, cette offre spéciale rentrée de SFR est un très bon choix.