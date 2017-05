Le bug qui permet à un site de faire planter votre PC sous Windows 7 ou 8

Un nom de fichier qui fait planter les ordinateurs.

Il y a une vingtaine d’année, un bug de Windows 95 permettait de faire planter une machine simplement avec un nom de fichier : c:/con/con.

La version moderne de ce bug est « $MFT ». Selon The Verge et Ars Technica, il affecte les machines sous Windows 7 et Windows 8, mais pas celles sous Windows 10, heureusement.

Mais pourquoi ce nom fait-il planter les ordinateurs ?

Selon Ars Technica, c’est parce que c’est un nom spécial utilisé sur le système NTFS pour un fichier de métadonnées. Un fichier caché qui est stocké dans le répertoire root de chaque volume NTFS.

En tout cas, à cause de ce bug, des sites malveillants peuvent faire planter votre ordinateur si vous n’êtes pas encore sous Windows 10, en utilisant ce nom dans le fichier source d’une image, sur une page web. The Verge a effectué un test et il a réussi à faire planter une machine Windows 7 à un tel point qu’il a fallu redémarrer l’ordinateur, en ouvrant une page avec Internet Explorer.

La découverte de ce bug pourrait inspirer quelques petits farceurs, si Microsoft n’intervient pas. Mais la firme de Redmond.

En attendant, le bug amuse et inquiète à la fois les technophiles. C’est aussi une occasion de se rappeler de ce qui pouvait se produire il y a plus de 20 ans lorsqu’on utilisait le nom « con » sur Windows et du vieil écran bleu de la mort qui tue . Nostalgie…

That moment when you're testing the $MFT hang/crash bug and you choose "Restore from last session" 3 times in a row pic.twitter.com/Tp5i1jl4Iu — Catalin Cimpanu (@campuscodi) May 26, 2017

“Quand tu teste le bug $MFT et que tu choisis trois fois de “restaurer la dernière session”.

@tomwarren I hope you dont want to down someone's system by testing the $MFT bug! — Sri (@Fire_Six) May 26, 2017

“J’espère que tu ne veux faire planter le système de quelqu’un en testant le bug $MFT”

