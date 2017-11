Un écran noir et une expérience qui passe uniquement par le son et quelques sous-titres. C’est ce que propose la série Calls qui arrivera le 15 décembre prochain sur Canal +. On vous explique pourquoi c’est peut-être la bonne surprise de la fin d’année.

C’est un concept très original qui va bientôt être diffusé sur Canal. Calls, une série née sur Youtube propose une expérience avant tout basée sur le son. On vous explique.

Calls, 10 épisodes pour 10 histoires connectées

Qui a dit qu’il fallait à tout prix des images pour réussir à la télévision ? Timothée Hochet est le parfait exemple du contraire. Ce jeune passionné de cinéma signe Calls, sa première série pour Canal+ réalisée avec Studio Bagel. Après un épisode diffusé l’an dernier sur Youtube, sa série, basée sur une expérience 100% sonore est désormais prête à conquérir les spectateurs de la chaîne cryptée.

Au programme, 10 épisodes qui correspondent à des enregistrements retrouvés après des événements tragiques et connectés d’une façon ou d’une autre à une apocalypse imminente. Les voix se mélangent à une multitude d’éléments sonores qui contribuent à créer une expérience vraiment particulière. « Mon projet constitue une expérience où le spectateur se retrouve plongé dans le noir, frissonne et imagine. Selon moi, l’image est extrêmement présente dans notre société actuelle, le son un peu moins. A travers cette entreprise, je souhaitais absolument mettre l’accent sur l’aspect auditif et l’imagination » explique le créateur au Huffington Post.

A noter que contrairement à l’expérience proposée sur Youtube, des image abstraites seront affichées sur Canal+. Une demande faite par la chaîne pour éviter que les spectateurs en confondent l’écran noir avec un bug.

Une série aussi portée par son casting

Si vous ne pourrez pas vous appuyer sur des images durant cette série, une partie des voix sont en revanche particulièrement reconnaissables. Mathieu Kassovitz, Gaspard Ulliel, Charlotte Le Bon, Baptiste Lecaplain ou encore Kyan Khojandi de Bref se sont ainsi joints à l’équipe pour les enregistrements. « On a misé sur des acteurs ayant une voix particulière, qui savent donner l’émotion, la faire partager, c’est l’aspect central ici », détaille Timothée Hochet.

Si pour l’instant, il faudra attendre de voir les réactions du public avant de se projeter, Timothée Hochet semble être déjà partant pour une seconde saison. En attendant, pour avoir une idée un peu plus concrète de ce dont il s’agit, découvrez l’épisode original mis en ligne sur Youtube en octobre 2016.