Canal+ Formula 1, c’est quoi cette nouvelle chaîne dédiée à la F1 ?

Une chaîne dédiée à la F1 ?

Cela fait quelques années maintenant que les amoureux de Formule 1 ont été contraints de se tourner vers Canal+ pour continuer de profiter de leur sport mécanique favori. Terminé le bon vieux GP de F1 sur TF1 un dimanche sur deux, commenté par Jacques Laffite et Jean-Louis Moncet, à la place de Walker Texas Ranger, désormais la F1 (comme beaucoup d’autres sports) se regarde uniquement contre un abonnement…

Et cela va encore durer quelque temps, puisque Canal+ a confirmé avoir prolongé son contrat de diffusion jusqu’en 2022. Dès cette année, le groupe va toutefois innover, avec encore et toujours la diffusion des essais, des qualifs et de la course, mais les plus férus de la discipline vont avoir droit à une chaîne dédiée : Canal+ Formula 1.

Et une autre à la MotoGP ?

Ce n’est pas la première fois que Canal+ crée une chaîne dédiée à un sport, puisque le groupe a déjà fait l’expérience avec le championnat de rugby français ou encore la Premier League. A ce sujet, le groupe précise que les amoureux de deux roues auront également droit à une chaîne dédiée à la MotoGP.

Canal+ indique que les deux chaînes proposeront un flux ininterrompu avec l’ensemble des retransmissions (essais, qualifications, warm ups, courses, podium, debrief), « et ce pour toutes les catégories » explique le groupe. Reste à savoir si les courses de F2 et F3 sont également concernées. Evidemment, cette nouvelle chaîne Canal+ Formula 1 sera disponible via MyCanal, et « offerte » à tous les abonnés Canal+ Sport.

Côté dispositif, pas de gros changement en 2020, avec toujours Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires, sans oublier les analyses de Franck Montagny, Loïc Duval, Jean Alesi et Paul Belmondo, réunis autour de Margot Laffite. A noter que TF1 diffusera quatre GP cette année, notamment les grand prix de France et de Monaco.