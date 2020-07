Canon présente deux hybrides plein format : les EOS R5 et R6

C’est une page qui se tourne. À la différence de Sony qui s’est très bien tourné vers le marché des appareils photo hybrides plein format, Canon a toujours voulu privilégier sa gamme de reflex, plutôt que les mirrorless. Il aura fallu attendre ce moins de juillet 2020 pour que la firme lève le voile sur les EOS R5 et EOS R6. Deux appareils destinés aux professionnels, et une arrivée définitive sur le marché des hybrides pour les pros.

L’événement du 9 juillet était à Canon « le plus gros lancement de produit à ce jour ». L’annonce pourrait paraître anodine, mais le constructeur japonais a toujours cherché à plaire aux professionnels en leur offrant une gamme de reflex plein format, plutôt que des hybrides sans miroir à l’image de la famille des Sony A7. Quelles sont les spécificités des nouveaux EOS R5 et R6 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Canon EOS R5 : le nouvel hybride haut de gamme

La grande nouveauté et le nouvel étendard de la gamme d’hybrides Canon est le nouveau EOS R5. Ce nouveau boîtier se place comme le deuxième appareil le plus cher de la gamme Canon (derrière le Canon 1D X Mark III qui est un reflex hybride). Il embarque avec lui un capteur plein format de 45 mégapixels (le Sony A7R possède un capteur de 36 MP) avec une plage de sensibilité ISO de 100 à 51 200.

Système de mise au point amélioré, stabilisation d’image directement dans le boîtier (en plus de l’objectif), système de suivi du regard des humains, mais aussi des animaux, le nouvel EOS R5 mise surtout sur sa nouvelle capacité d’enregistrement en vidéo 8K, à 60 images par secondes, le tout pendant 20 minutes sans que l’appareil ne surchauffe. Un bon moyen de démontrer les capacités de l’appareil hybride, et donner goût aux puristes des reflex.

Canon aura mis du temps avant de se lancer pleinement sur les hybrides pour les pros. Précédemment, sa gamme d’appareils était limitée à des produits moins performants, à l’image des EOS R de 2018, et le EOS RP sortis l’année dernière, deux produits venant emboiter le pas à Nikon qui s’était tourné vers les hybrides plein format en présentant sa gamme Z. Pour autant, il faudra y mettre le prix. Son ticket d’entrée, sans objectif, est de 4 999 €.

Canon EOS R6 : le nouveau concurrent du Sony A7

Nouveau témoin des performances des boîtiers hybrides Canon, le nouveau EOS R6 se dévoile lui aussi en mettant en avant ses capacités en vidéo. Comme il s’agit du petit frère du R5, le produit se limitera à de la 4K en 60 images par secondes. Un niveau déjà tout à fait honorable pourtant, et qui devrait être une vraie concurrence aux Sony A7 3.

Son prix est inférieur : plus de 1000 dollars de moins, à 2 699 €. Il propose une monture RF, la mise au point Dual Pixel comme sur le Canon R5 et son capteur est repris du reflex 1D X Mark III. L’un des gros changements sur l’utilisation concerne l’écran LCD qui est plus petit. Ce dernier n’est pas tactile. Toutefois, l’appareil est aussi doté d’une stabilisation interne.