Captain Marvel : les révélations du nouveau trailer

Cette troisième bande-annonce de Captain Marvel est peut-être la plus réussie de toutes, raison de plus de vous en proposer une analyse approfondie !

Tout commence en musique avec le juke box qui joue Connection du groupe Elastica, ce qui colle parfaitement avec l’époque puisque l’action principale se déroule en 1995.

Le duo Captain Marvel / Nick Fury

De toute évidence, la dynamique du duo formé par Carol Danvers et Nick Fury sera importante pour rythmer le film et je suppose que cette relation devrait aider Carol dans la redécouverte d’elle-même et de ce passé qu’on a effacé de ses souvenirs.

On sait d’ailleurs que Nick Fury sera très présent et qu’il s’agira presque d’un film à double tête d’affiche. Ceci dit, en termes de puissance, on sait qui prendra le devant de la scène. Indice chez vous devant votre téléviseur : ce n’est pas un futur borgne.

Quand Fury dit à Carol que le style grunge lui va bien, c’est peut-être un clin d’œil à la personnalité profonde de celle-ci, qui se relève sans cesse non pas parce que c’est la chose à faire à l’image de la psychologie de Steve Rogers, mais parce qu’elle a une attitude bravache qu’on pourrait résumer à un « fuck you » destiné à l’univers et à l’adversité.

Ces vêtements, on les a déjà vus portés par Carol dans un précédent trailer, alors qu’elle visitait une sorte de base du SHIELD. Il est parfaitement envisageable que ce bar soit une façade qui cache l’accès à cette base secrète.

Après tout, c’est quelque chose qu’on a déjà vu dans un épisode de la série Agents of SHIELD, une observation que je dois à la chaîne New Rockstars, je n’avais pas fait le rapprochement moi-même.

Sinon, ils peuvent tout simplement prendre une voiture dans le garage pour conduire tranquillement jusqu’à la base, parfois il faut s’en tenir à la simplicité, on verra bien !

Vers chez les Krees

On revoit ensuite des vaisseaux Kree, ceux du camp auquel Carol au début du film et qui ne restera pas toujours le sien de toute évidence, comme vient nous la rappeler l’image de Ronan qui constate la destruction d’une partie de la flotte militaire, sans doute de la main de Carol elle-même.

J’utilise le nom « Carol », mais comme déjà indiqué dans de précédentes analyses, son nom Kree sera « Vers », correspondant à la moitié de Danvers, inscrit sur le morceau de plaque militaire qu’elle aura conservée.

La brève séquence de Fury en voiture correspond à mon avis à la première fois qu’il voit Carol en train d’utiliser ses pouvoirs, sans doute alors qu’elle poursuit le Skrull sur le toit et à l’intérieur du métro, sachant que leur toute première rencontre correspond peut-être à la scène de la cabine téléphonique vue dans le premier trailer.

Initialement, il est évident que Fury ne croira pas du tout aux histoires d’extraterrestres qu’elle lui racontera.

On sait qu’il y a un passage de la ligne en mode métro aérien et c’est peut-être là que Fury peut l’apercevoir en action.

Le pouvoir des Skrulls

Grosse nouveauté de ce trailer ensuite qui nous révèle le processus de transformation d’un Skrull lorsqu’il prend l’apparence d’une surfeuse.

Visuellement, c’est à la fois fascinant et un peu effrayant, je trouve l’effet très réussi et organique, parfait pour des personnages métamorphes.

Après cette belle nouveauté, on repart sur du déjà vu en explorant à nouveau le combat du métro avec toute l’étrangeté de ce Skrull a l’apparence de vieille dame.

Retour à la scène du bar ensuite, une scène qui poursuit deux objectifs. Le premier, c’est l’humour Marvel évidemment, que certains avaient regretté de ne pas retrouver dans les premiers trailers puisqu’on reprochait à Carol de ne pas sourire.

Le second objectif de la scène consiste à mettre l’accent sur le pouvoir de projection d’énergie de Carol, le fameux photon blast, la décharge de photons, qui la différencie de tous les autres Kree et notamment ceux de la Starforce, mais je vais y revenir.

Sur le moment, c’est la seule façon qu’elle puisse imaginer de prouver qu’elle n’est pas une Skrull, pour la bonne raison que ces créatures sont incapables de répliquer des super-pouvoir, tout du moins jusqu’à ce qu’un jour débarque un super-skrull, allez savoir, ce serait peut-être un enjeu scénaristique à venir.

Kreekree d’amour

Le trailer retourne ensuite pour quelques images sur la planète principale de l’Empire Kree, Hala, avec le groupe de la Starforce qui embarque pour une mission.

Une séquence déjà vue plusieurs fois, et dont le détail le plus important reste sans doute l’entretien privé entre le Commandant de la Star Force, le personnage de Jude Law, et Ronan l’accusateur. On peut sans doute y voir le premier indice sur la nature véritable de Jude Law dans le film.

On a ensuite quelques plans rapides d’une intervention de la StarForce, potentiellement celle pour laquelle on vient de les voir embarqués. On sait depuis un article d’Entertainment Weekly qu’ils sont alors sur la planète Torfa avec pour mission de récupérer un espion Kree. Cette planète se caractérise notamment par son brouillard épais qui gêne les communications.

Nouvelle scène inédite ensuite avec un entraînement personnel au combat au corps à corps que le commandant Kree donne à Vers.

Captain Marvel vit dans un mensonge

L’affrontement me semble très révélateur et symbolique puisqu’il applique une clé de bras et donc une notion de restriction du mouvement qui vient souligner l’interdiction pour Vers d’utiliser ses pouvoirs spéciaux durant ces entraînements.

On peut y voir une leçon sur le self control, mais personnellement, j’y vois surtout la volonté de contrôler de près et de limiter l’énorme potentiel encore inexploité de l’héroïne, un potentiel qu’elle explorera en même temps que ses véritables origines.

En effet, je suis convaincu que les Kree utilisent Carol et manipulent non seulement sa mémoire, mais aussi qu’ils inhibent ses véritables pouvoirs qui dépassent de loin ce à quoi ils peuvent se permettre de la laisser accéder.

Parmi les influences évoquées pour le film, on a notamment Total Recall et RoboCop, deux films qui jouent beaucoup sur la mémoire et la manipulation du héros à travers elle, que ce soit en l’effaçant ou même en implantant de faux souvenirs.

Jude Law est-il Mar-Vell ou Yon-Rogg ?

Si je dis Commandant Kree pour évoquer le personnage de Jude Law, c’est évidemment parce que son nom n’a toujours pas été officiellement révélé, contrairement à ce qui a pu être annoncé suite à des erreurs sur un site Marvel.

Toutefois, que ce soit du fait de révélation sur des Funko Pop ou surtout une réflexion de fond sur les éléments scénaristiques que le film va reprendre des comics, je suis convaincu que Jude Law sera Yon-Rogg.

C’est un point sur lequel je reviendrai en détails, avec bien d’autres, dans un article consacré aux secrets du film, pour ceux qui veulent vraiment tenter de deviner à l’avance, un exercice qui n’est pas destiné à tout le monde !

L’origine des pouvoirs de Captain Marvel

Le trailer nous ramène ensuite à une scène fondamentale du film sur les origines des pouvoirs de Carol Danvers avec le site du crash et l’explosion qui semble exposer l’héroïne à l’énergie quantique et la pourvoir de capacités hors normes en la modifiant profondément. Un processus qui semble plutôt douloureux.

Juste après, on nous rappelle les aspects les plus évidents de ces capacités avec les fameux photon blast, que ce soit sur Torfa en mission ou sur terre à la poursuite d’un skrull.

De toute évidence, des pouvoirs bien utiles pour l’Empire Kree et des pouvoirs qui sont inaccessibles aux autres membres de l’équipe de soldats d’élite.

Même l’agent Coulson retire ses lunettes pour mieux voir le mohawk de Brie Larson en formation sous-marine. Il faut avouer que c’est plutôt classe. Concernant Phil Coulson, il sera un nouvel arrivant au SHIELD, à tel point que Nick Fury devra lui demander de lui répéter son nom. Il ne sera donc pas initialement l’homme de confiance de Fury, mais commencera certainement à le devenir avec cette aventure.

Talos et le SHIELD

Et les Skrulls dans tout ça ? Un rapide plan vient souligner le danger mortel qui guettera Nick Fury à tout moment alors qu’il prend l’ascenseur en compagnie de Talos, puisqu’on sait bien que Ben Mendelsohn sera la principale apparence du chef des Skrulls infiltré sur Terre et dans la hiérarchie du SHIELD.

C’est même à se demander s’il y a un seul film Marvel dans lequel le SHIELD est fiable et ne se retrouve pas compromis ?

Toutefois, dans la continuité de l’idée selon laquelle la mémoire de Vers aura été manipulée, il est quasiment certains que les Skrulls ne seront pas aussi maléfiques que les Krees veulent bien le dire.

Heureusement, il y a de l’espoir, un espoir qui commence avec elle, l’héroïne, la première super-héroïne même en ce qui concerne Nick Fury qui ignore sans doute alors l’existence du premier Ant-Man, faute d’avoir accès à ce type d’information top secrète.

Nick Fury découvrira les super-humains à l’occasion de sa rencontre avec Carol Danvers, ce qui sèmera à n’en pas douter dans son esprit les graines du projet Avengers Initiative.

Une héroïne puissante et un symbole féministe assumé

Une héroïne qui tombe, mais se relève toujours et n’est-ce pas là ce que le public a toujours adoré par-dessus tout chez les grands personnages, d’Indiana Jones à Rocky, le point commun des meilleurs héros, c’est bien celui de ne jamais abandonner malgré l’adversité.

Avec tout ce qui a été annoncé sur la puissance de Captain Marvel, impossible de ne pas terminer sur une débauche d’énergie alors qu’on revoit, comme à la fin du deuxième trailer, Carol qui défonce des vaisseaux toute seule et adore foncer en plein vide spatial.

Des vaisseaux qui ne sont pas n’importe lesquels évidemment, puisque ce sont des chasseurs Kree. Preuve de plus s’il en fallait que cette histoire sera celle de l’émancipation de Carol Danvers d’une structure écrasante qui l’empêchait de se réaliser et d’être elle-même.

Oui on peut évidemment y voir une allégorie féministe et personnellement, je n’y vois absolument aucun inconvénient, bien au contraire. Si le film est aussi dynamique et malin que je le pense, ce sera un grand plaisir de le découvrir sur grand écran.

L’humour Marvel en conclusion

Marvel oblige, un petit stinger de fin de bande-annonce vient ajouter une touche de légèreté qui vient prouver que la dynamique entre Brie Larson et Samuel L Jackon pourrait très bien fonctionner.

C’est d’autant plus vrai que ces acteurs se connaissent et on déjà collaboré, sur Kong Skull Island déjà, mais aussi sur le film que Brie Larson a elle-même réalisé.

Alors, est-ce une bonne idée de mettre partout le symbole d’un organisme secret comme le SHIELD ? Pas plus con que d’arriver de l’espace avec une combinaison en caoutchouc selon Fury.

Evidemment, le logo du SHIELD n’est pas le même que celui qu’on connaît, mais c’est le propre des logos de connaître de nouveaux designs au fil des époques.