Le casque Microsoft Surface Headphones 2 pourrait bénéficier d’une autonomie de 20h

Microsoft s’apprête à lancer son nouveau casque Surface Headphones 2. Le site 91 Mobiles a mené quelques recherches et dévoile des informations intéressantes sur ces prochains casques. En effet, les Microsoft Surface Headphones 2 bénéficieraient d’une autonomie de 20 heures, ainsi que la prise en charge du Bluetooth 5.0 et du codec aptX de Qualcomm qui permet d’offrir un son de haute définition.

Autre nouveauté importante, Microsoft a ajouté un bouton qui permet de gérer le niveau de l’annulation du bruit. Comme Bose l’a fait, les Surface Headphones 2 proposeront trois paliers d’annulation du bruit. Pour rappel, la version actuelle permet 13 niveaux de réglages. Les prochains casques devraient conserver les fonctions du tapotement, ainsi que le lancement de l’assistant vocal en maintenant la touche enfoncée.

La liste Bluetooth SIG grâce à laquelle 91 Mobiles a pu récolter ces informations aurait été mise à jour par Microsoft. La firme de Redmond aurait ajouté : « Ajout de capteurs IMU pour une meilleure détection / suivi de la tête. Mise à jour de la version Bluetooth. »

Quoi qu’il en soit, nous ne disposons d’aucune information en ce qui concerne la date de lancement de ce produit. Nous savons seulement que Microsoft a prévu de commercialiser ses Surface Book 3 et Surface Go 2 dès le mois de mai, tandis que la sortie des Surface Buds a été reportée. Comme on peut le voir, Microsoft avait prévu de lancer plusieurs produits dès ce printemps 2020, cependant, il y a de grandes chances que la pandémie ait bouleversé les plans de la firme de Redmond.

Pour vous consoler, Microsoft affiche de belles réductions sur ses Surface Pro 7 et sur le Surface Laptop 13 pouces. La Surface Pro 7 est un outil de travail qui s’adapte à toutes les circonstances, avec en plus de cela des caractéristiques techniques qui n’ont rien à envier aux ordinateurs portables classiques. Les promotions Microsoft ne durent que quelques jours et les stocks sont extrêmement limités.