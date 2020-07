Ce drôle de climatiseur individuel de Sony se glisse dans une poche comme un smartphone

Se promener dans une rue surchauffée sans transpirer va-t-il devenir possible ? Peut-être, grâce à Sony, qui lance le Reon Pocket, un climatiseur de poche et portable destiné à rafraichir individuellement.

Utilisant l’effet Peltier, un phénomène physique de déplacement de chaleur en présence d’un courant électrique, le Reon Pocket se place dans la poche intérieure d’un t-shirt spécial vendu avec l’engin, de façon à ce que que ce dernier soit en contact direct avec la peau, produisant un effet de refroidissement proche de celui d’un glaçon. Notre cerveau fait le reste : comme notre corps est sensible aux différences de température, le fait de changer la température d’un point de la peau peau donne à notre cerveau l’impression que tout notre corps a également ressenti cette sensation. Et la magie opère : avec ce truc de la taille et de l’épaisseur d’un smartphone fonctionnant à l’électricité, vous vous transformez en animal à sang froid.

Une sensation de répartition de la fraicheur amplifiée par le cerveau

Le Reon Pocket devait être mis en vente à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo qui auraient dû démarrer dans les prochains jours s’il le Covid-19 n’était pas passé par là. L’appareil est de plus réversible puisqu’il fonctionne comme une petite pompe à chaleur, qui peut refroidir la température de votre corps jusqu’à 12 degrés quand il fait chaud, ou vous réchauffer de 8 degrés les jours de froid.

Bien sûr cet appareil ne fera pas de miracle et ne sauvera personne de la canicule, mais son effet – qui joue davantage sur la sensation qu’il procure que sur une différence réelle de température – est réel.

Côté autonomie, l’engin, disponible sur le site de Sony contre la somme de 120 dollars, tient environ deux heures, et bien sûr il est piloté par une application mobile dédiée. Il faudra ajouter le t-shirt compatible, sauf si vos talents de couture vous permettent d’intégrer la poche dorsale destinée à recevoir l’appareil.