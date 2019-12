Ce jeu vidéo narratif propose une aventure entièrement générée par une IA

Un jeu entièrement scénarisé par une IA. C’est le pari de Dungeon AI 2 qui vient de sortir sur PC. Pour mener son projet à bien, son développeur Nick Walton a nourri une intelligence artificielle d’un très grand nombre de livres dont vous êtes le héros. Le résultat est décrit sur le site du créateur de manière plus précise :

Imaginez un monde généré à l’infini que vous pourriez explorer sans limites, en trouvant continuellement des contenus et des aventures entièrement nouveaux. Et si vous pouviez également choisir une action qui vous vient à l’esprit au lieu d’être limité par l’imagination des développeurs qui ont créé le jeu ? Bienvenue dans AI Dungeon 2 !

Le joueur crée sa propre aventure

Le résultat est un jeu très ouvert et rempli de situations très cocasses et amusantes. Comme le souligne The Verge, le joueur peut faire à peu prêt tout ce qui lui passe par la tête. Ainsi, lorsque que vous avez affaire à des orcs maléfiques, vous pouvez choisir d’aller les combattre sans faire de quartier. Mais il est également tout à fait envisageable de se lier d’amitié avec eux voire de commencer une nouvelle religion. Bref, l’aventure part un peu dans tous les sens mais c’est aussi le but recherché, à savoir sortir d’un cadre imposé.

Le côté foufou de ce jeu généré par une IA s’explique parfaitement. Elle n’a en effet aucune idée de qui sont les personnages ni de ce qu’ils font. L’intelligence artificielle ne répond qu’aux informations qui lui sont fournies par le joueur, elle n’a donc qu’une vision au coup par coup et ne construit pas de récit sur le long terme. Cette narration incombe au joueur et c’est un vrai changement par rapport à un jeu traditionnel où les développeurs ont tout anticipé à l’avance.

Vous pouvez tenter l’aventure par vous même en téléchargeant le jeu ici.