Ce nouveau réseau social veut réunir les amoureux des livres

Le confinement a donné à certains l’occasion de reprendre goût à la lecture et d’autres s’y sont tout simplement initiés. C’était donc l’occasion rêvé pour le lancement du nouveau réseau social Carry A Book. Cette plateforme se donne pour objectif de réunir les amateurs de littérature de manière virtuelle ou réelle. Comme sur Tinder, les personnes peuvent matcher mais l’objectif n’est pas forcément ici de faire des rencontres amoureuses mais plutôt d’échanger sur le thème des livres.

Une application active aux États-Unis et disponible en France

Après avoir installé l’application disponible sur iOS, il vous sera donc demandé de renseigner les derniers romans que vous avez lu et ceux qui vous ont le plus marqué. L’algorithme fera ensuite son œuvre et vous mettra en contact avec des personnes de votre secteur géographique. Pour l’heure, le réseau social est surtout actif aux États-Unis mais rien n’empêche les utilisateurs français de s’inscrire.

L’application est gratuite mais Carry A Book compte assurer son financement avec des options d’abonnements payants. Les forfaits s’élèvent à 36 dollars pour six mois, 27 dollars les trois mois et 15 dollars le mois.

Cette initiative sera intéressante à suivre sur la durée. D’autres projets similaires ont été lancés au cours des dernières années mais ils ne s’orientent pas du tout vers les rencontres. La plateforme Trakt.tv permet par exemple de sélectionner les séries que l’on est en train de regarder et de les noter en vue de partager son point de vue avec les autres utilisateurs ou avec des connaissances.

En France, le site Sens Critique permet aux internautes de publier leurs avis sur les films, séries, livres, BD, jeux vidéo ainsi que la musique. De nombreux points de vue pertinents sont échangés sur les œuvres, ce qui donne l’occasion de découvrir de vraies pépites.