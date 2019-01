Les robots à forme humanoïde pourraient bientôt trouver un nouvel usage : remplacer un être cher après sa disparition. L’idée vient encore une fois du Japon, un pays où les robots sont déjà monnaie courante. Le projet Digital Shaman utilise un humanoïde censé ressembler à un proche disparu, avec un petit truc supplémentaire pour rendre l’expérience encore plus, disons, bizarre : un masque imprimé en 3D représentant le visage de la personne en question.

Afin de proposer une expérience au plus proche de la réalité, les candidats à la robotisation post-mortem auront une entrevue avec l’artiste de leur vivant. Leurs caractéristiques physiques et leurs messages seront alors enregistrés. Après leur décès, les personnes endeuillées pourront installer le programme dans le robot, qui imitera alors la personnalité, la parole et les gestes du défunt. La sympathique machine à l’effigie du défunt aura cependant une durée de vie assez limitée puisqu’elle ne sera que de quarante-neuf jours, soit la durée de la période de deuil après des funérailles au Japon.

Un robot pour aider à faire le deuil d’un proche

Le Digital Shaman a été exposé à Tokyo avec sa créatrice, Etsuko Ichihara (à ne pas confondre avec l’actrice du même nom), qui précise qu’elle a développé le concept après la mort de sa grand-mère : « Je me souviens clairement de l’enterrement. Du maquillage a été appliqué sur le visage de ma grand-mère décédée « , poursuit Etsuko Ichihara. On a mis des fleurs dans son cercueil. Après sa crémation, notre famille a ramassé les os de ses cendres. C’était un rituel choquant. »

Alors qu’elle sentait sa grand-mère s’éloigner, Ichihara réalisa comment les funérailles bouddhistes aident les personnes endeuillées à accepter la mort de l’être cher. Aussi irréel que cela puisse paraître, l’artiste a l’intention de vendre le chaman numérique au public dans le futur.

Si vous aimez les trucs aussi surréalistes que morbides, jetez un œil sur la vidéo. La mort a parfois des effets comiques assez inattendus.