CES 2019 : ASUS équipe le ZenBook S13 d’un nouveau système d’encoche

ASUS a profité du CES pour lever le voile sur le ZenBook S13, un nouvel ordinateur portable de la gamme ZenBook qui bénéficie d’un système judicieux permettant à l’encoche de ne pas prendre de place sur l’écran lui-même.

ASUS innove avec une nouvelle encoche

En effet, ASUS a imaginé une encoche qui surplombe la partie supérieure de l’écran plutôt que de s’insérer dans la bande noire. En conséquence, le ratio entre l’écran et la dalle de l’ordinateur est supérieur aux modèles traditionnels, puisqu’il est de 97% sur le ZenBook S13. De fait, ce nouveau système permet d’affiner le cadre de l’écran jusqu’à 2,5 millimètres, une longueur non négligeable lorsqu’il s’agit de la course à l’écran le plus imposant.

Le constructeur taïwanais n’hésite pas à mettre en avant le fait que son ZenBook S13 s’ouvre également plus facilement que d’autres modèles concurrents. Selon ASUS, il est plus simple de s’aider de cette nouvelle encoche que de chercher le retour dans le corps de l’ordinateur portable. Néanmoins, ce nouveau système a l’inconvénient, logique, de faire dépasser l’encoche, ce qui pourrait rendre l’appareil légèrement plus fragile s’il devait être transporté.

Le ZenBook S13 dispose d’une diagonale de 13,9 pouces pour un écran Full HD et une coque en aluminium de 12,9 millimètres d’épaisseur. Quant à l’autonomie, elle serait d’une quinzaine d’heures.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, l’appareil d’ASUS se dote d’un processeur Intel Core dernière génération, pouvant aller jusqu’à i7 pour certaines configurations. Il embarque également 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD ainsi qu’un GPU Nvidia GeForce MX150. Deux ports USB-C, un port USB 3.1 et un lecteur de cartes MicroSD sont également de la partie.

Concernant les dates de sortie, ASUS évoque les mois à venir, là où le prix n’a pas été communiqué. Néanmoins, il devrait se situer aux alentours de 850 dollars.