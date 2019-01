CES 2019 : SanDisk lance une clé USB 4 To et un SSD externe Extreme Pro

Une impressionnante clé USB-C de 4 To

Il est assez difficile de classer la nouveauté de SanDisk présentée pendant le CES 2019 et qui reste à l’état de prototype pour le moment. Elle oscille entre une clé USB-C et un disque dur externe. Ce dispositif miniature permet de stocker 4TB de données, connecté via un câble USB-C. Ce produit que l’on espère voir sortir un jour, nous permet au moins de voir ce qui nous attend dans les années à venir concernant les espaces de stockage.

En effet, actuellement les clé USB les plus performantes, ne proposent qu’entre 1 et 2 To de stockage et il faut mettre la main au portefeuille pour en obtenir une, puisque les tarifs tournent autour de 1000 euros. On imagine le futur prix de cette clé USB-C de 4 To. SanDisk intègre directement un petit cordon sur ce modèle, qui a tout du SSD finalement, afin de pouvoir la connecter au PC.

Un SSD externe SanDisk Extreme Pro USB-C, vraiment mini

Western Digital, la maison mère de SanDisk, a également dévoilé au CES de Las Vegas son nouveau SSD externe SanDisk Extreme Pro USB-C. Ce dispositif externe vise les utilisateurs nomades et offre donc un produit performant vraiment compact et léger. Il ne pèse que 79 gramme seulement et affiche des mensurations de 112 x 58 x 11,5 mm. Notons qu’il dispose d’une interface USB 3.1 et sera certifié IP55.

Le SSD externe SanDisk Extreme Pro USB-C offrira des débits maximum de 1 Go/s en lecture. La gamme proposera des capacités de 500 Go, 1 To et 2 To. Pour la date de commercialisation et les prix, il faudra patienter pour en savoir plus.

Et une solution de sauvegarde dans le cloud

SanDisk a également présenté dans son annonce un nouveau service de sauvegarde dans le Cloud, qui sera particulièrement pratique pour disposer d’un doublon utilisable à tout moment, même sans la clé. Ce service baptisé Flashback, sera disponible pour deux clés USB de l’entreprise et dupliquera en ligne l’intégralité des données contenues dans le dispositif USB. De cette façon, l’utilisateur pourra visualiser et partager ses fichiers, même s’il ne dispose pas physiquement de la clé.