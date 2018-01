CES 2018 : Asus dévoile deux nouveaux all-in-one, et deux laptops

Pour le CES, pas de grandes innovations chez le constructeur Asus, mais quatre nouveaux produits : deux PC all-in-one, un ultrabook, et un laptop ultra portable.

ASUS ZenBook 13 (UX331UAL)

Le ZenBook se voit renouvelé et continue dans le sens de l’ultra-mobilité. La nouvelle génération revendique un poids plume de 900 grammes, et une excellente autonomie de 15h. Les caractéristiques ne sont pas non plus en reste, avec un processeur Intel Core i7 de 8e génération, 16 Go de RAM, et un SSD PCIe® ultra-rapide de 1 To, le tout dans un design en aluminium très élégant. Il profite également, d’un système audio Harman Kardon qui promet un « son immersif« .

ASUS X507

Second portable de la liste, celui-ci n’est en revanche pas un Ultrabook. Malgré tout, propose une fiche technique intéressante : processeur Intel Core i7 7e génération, une carte graphique GeForce MX110, et un écran Full HD NanoEdge aux bordures très fines, le tout pour 1,68 Kg.

ASUS Vivo AiO V272

Cette dénomination fait référence à un PC tout-en-un équipé d’un écran MultiTouch de 27″, avec 100% de la couverture de l’espace sRGB et un angle de vision de 178°. Pour les caractéristiques techniques, on trouve un processeur Intel Core i7 8e génération, une carte graphique GeForce MX150, haut-parleurs bass-reflex pour offrir un son immersif.

ASUS Vivo AiO V222

Enfin, ce dernier nouvel appareil a être présenté au à Las Vegas, est un second PC tout-en-un qui intègre un NanoEdge sans bords de 22 pouces au ratio de 87% de la surface couverte par l’écran. Asus met le paquet sur la qualité d’image avec ce modèle, en implémentant les technologies exclusives ASUS Splendid et Tru2Life Video pour des images d’excellente qualité. Il dispose également du même système audio SonicMaster avec haut-parleurs bass-reflex que le V272.