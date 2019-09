Ces chercheurs ont trouvé un moyen de doubler l’autonomie des batteries de smartphones

En matière de batteries, on a l’habitude d’entendre des annonces tonitruantes qui ne sont malheureusement pas toujours suivies d’effets. La problématique est pourtant bien et là de nombreux utilisateurs se plaignent de devoir charger trop souvent leurs smartphones, voire en permanence.

Des chercheurs de l’Université américaine de Purdue viennent peut-être de trouver une vraie solution à ce problème. Ils ont en effet développé une nouvelle méthode de conception de batteries lithium-ion en mesure de tenir plus longtemps tout en se rechargeant plus rapidement.

De nouvelles électrodes pour une meilleure autonomie

Concrètement, l’autonomie d’une batterie dépend de la quantité d’ions lithium qu’elle est en mesure de stocker. Habituellement, ces dernières sont contenues dans des électrodes en graphite car c’est le matériau le moins lourd. Il existe d’autres matières, telles que l’antimoine, qui pourraient contenir plus d’ions lithium mais ces dernières ne sont actuellement pas utilisables. Or, les scientifiques ont découvert un moyen de les restructurer en leur donnant une nouvelle forme.

Cela pourrait être une révolution, en effet, en utilisant une structure dite « nanocépine », les chercheurs ont observé que les électrodes d’antimoine pourraient absorber deux fois plus de lithium-ion que celles en graphite. Et visiblement, cette découverte tient la distance : « Il n’y a pratiquement pas de changement du cycle 1 au cycle 100, nous n’avons donc aucune raison de penser que le cycle 102 ne sera plus le même», a déclaré Vilas Pol, l’un des auteurs de l’étude.

Ces matériaux ont déjà été utilisés par le passé pour augmenter la durée de vie des batteries mais ils se sont révélés dangereux car leur taille est susceptible de tripler de volume. Les scientifiques ont semble-t-il résolu ce problème en appliquant des composés chimiques tel qu’un agent réducteur et un agent de nucléation. Il reste encore beaucoup de travail avant une possible mise sur le marché mais ces résultats sont en tout cas très prometteurs.