CES 2018 : Sony dévoile 3 nouveaux Xperia, dont un avec double capteur frontal

Attendu au tournant pour présenter un nouveau haut gamme à la hauteur de la concurrence, Sony nous fait patienter en renouvelant son milieu de gamme. C’est au CES de Las Vegas que trois nouveaux modèles Xperia entrent en jeu.

Xperia XA2 : élégant et sans compromis

Il se positionne comme un appareil de cœur de gamme au design élégant (hélas sans écran bordless), et sans compromis. Son principal atout réside dans son capteur principal Exmor RSTM de 23 MP couplé à un appareil photo frontal de 8 MP grand-angle (120°). Pour le reste des caractéristiques, on trouve un écran Full HD 5,2 pouces, une batterie de 3300 mAh, et 32 Go de stockage (+256 Go via une carte micro SD). Pour le processeur, Sony a choisi de troquer les MediaTek des anciennes générations pour des puces Qualcomm. Ici, c’est le Snapdragon 630 qui est à l’oeuvre, accompagné de 3 Go de RAM. On trouve également un port USB type C, une prise jack, le Bluetooth 5, et le NFC

Xperia XA2 Ultra : pour les accros aux selfies

Comme son appellation laisse le penser, le XA2 Ultra partage presque toutes ses caractéristiques avec le modèle présenté précédemment. Ses deux grands apports sont un dalle d’écran revu à la hausse pour atteindre 6″, et l’adjonction d’un second capteur frontal. Ce dernier, d’une résolution de 16 MP et doté d’une stabilisation optique, promet de prendre des selfies d’excellente qualité même dans des conditions de mouvement et de faible luminosité. Il revendique également 4 Go de RAM et d’une batterie de 3580 mAh, ainsi qu’une variante équipée de 64 Go de stockage.

Xperia L2 : l’essentiel

Les spécifications de ce smartphone vont à l’essentiel pour être proposé à un tarif décrit comme abordable par Sony. Il dispose d’un écran 5,5 pouces HD 720p, d’un processeur quad-core 1.5 GHz (non communiqué) avec 3 Go de RAM, et d’une batterie de 3300 mAh. Le capteur principal est de 13 MP, le frontal de 8MP et grand-angle. Il embarque 32 Go de stockage, un port micro SD jusqu’à 256 Go, le Bluetooth 4.2, le NFC, et les ports jack et USB type C.