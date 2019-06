Cette application supprime les humains de vos photos en un tap (mais l’humain résiste)

Soyons-en convaincus, en matière de traitement d’image, l’intelligence artificielle ne connaitra pas de limites, et permettra des gains de temps et de productivité monstrueux, avec une précision jamais atteinte. C’est d’ailleurs l’objet d’entreprises comme Meero, dont nous avons vu comment les algorithmes prétendaient soulager les photographes de tâches souvent aussi ingrates que chronophages.

De nombreuses applications pour smartphone utilisent déjà l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités de retouche rapide de photo. Les algorithmes sont généralement fondés sur deux piliers : la donnée (beaucoup, beaucoup de données) et l’apprentissage machine. Les résultats sont parfois bluffants, notamment quand il s’agit de supprimer un élément parasite d’une photo (fils électriques, poteau). Une app comme Retouch par exemple permet de faire disparaitre un élément indésirable en marquant simplement ses contours, l’algorithme allant ensuite puiser dans ses « connaissances » pour supprimer l’élément proprement tout en reconstituant l’arrière-plan de façon cohérente.

C’est également l’approche proposée par cette nouvelle app ByeBye Camera, à cela près que cette dernière est exclusivement entrainée à reconnaitre… les humains. Il est vrai que l’homme a une fâcheuse tendance à polluer l’environnement photographique, et que rien ne vaut un cliché d’un monument sans sa présence. Sauf pour les selfies, bien sûr. Avec cette application, fini également le photobombing, puisque les intrus seront impitoyablement éradiqués de la photo (à condition que ce ne soient pas des chats ou autre créatures ayant l’habitude de se taper l’incruste dans les shootings familiaux). L’application est d’une utilisation on ne peut plus simple : un tap sur l’écran pour faire une photo, deux taps pour faire un selfie. Si dans la photo prise il y a une personne, celle-ci est effacée automatiquement en quelques secondes.

Parfois l’intelligence artificielle est un peu idiote (ou paresseuse)

Sauf que, vous vous doutez bien que j’ai testé (ce qui m’a coûté quand même la somme exorbitante de 3,49 euros), et que le résultat est, comment dire, très variable. Déjà, première grosse déception, il faut savoir que vous ne pouvez pas modifier les photos déjà présentes dans votre pellicule, mais seulement celles que vous prenez avec l’application, qui les traite en temps réel. Ce qui veut dire que pour supprimer une personne d’une photo, il faut d’abord prendre une photo avec une personne. Autrement dit, autant faire la photo en demandant à la personne de se pousser. Ensuite, selon l’environnement, l’application a du mal a reconstituer le fond une fois la personne supprimée, ce qui peut donner des résultats plutôt bizarres. Enfin, quand l’arrière-plan est trop tarabiscoté, l’app a tendance à ramer à l’infini, donc à planter sans le dire, en fait.

Bref, vous l’aurez compris, on a beau se gargariser avec l’IA, dès que celle-ci est à l’épreuve des faits, elle se révèle souvent assez peu intelligente. En fait elle fait gagner du temps mais il ne faut pas être trop regardant sur la qualité du résultat.

L’application ByeBye Camera est disponible sur l’App Store iOS pour 3,49 euros (ou 2,99 dollars, oui les éditeurs – ou Apple – ont une drôle de conception de la parité Dollar – Euro…).