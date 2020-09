Cette peau artificielle permet de ressentir la douleur comme un humain

Effrayant, passionnant, ou les deux ? Les chercheurs de l’université RMIT ont mis au point une peau artificielle qui réagit à la douleur, exactement comme la peau humaine. Jusqu’à présent, les peaux artificielles développées pour habiller des prothèses ou des robots n’étaient pas très réactives aux piqûres, brûlures, et autres sensations qui provoquent la douleur. Cette dernière invention parviendrait à envoyer des signaux de douleur de manière quasi instantanée.

Le chercheur Md Ataur Rahman explique qu’il s’agit d’une véritable prouesse, puisqu’il est par exemple très compliqué de faire la différence entre une piqûre douloureuse et une simple piqûre avec une épingle. Pour réussir à concevoir cet échantillon de peau, cette équipe de chercheur a dû imiter les neurones, les voies neuronales et les récepteurs qui guident les sens humains.

De nombreux domaines attendent la concrétisation d’un tel projet.

Évidemment, il ne s’agit pour le moment que d’un prototype. Néanmoins, à terme, cette invention pourrait largement servir. Prenons par exemple une prothèse de bras, elle pourrait reproduire à l’identique les sensations humaines et ainsi garder les porteurs à l’abri du danger. Un autre cas où cette prouesse pourrait être utile : l’humanisation des robots.

xJusqu’à présent, un robot peut être doté d’une IA, mais est en principe dépourvu de toute sensation. Cette innovation pourrait donc rendre les robots plus humains et sensibles, donc moins effrayants. Bien sûr, une telle invention devrait s’avérer très utile dans le domaine de la santé, et notamment lors de greffes de peau, quand les méthodes conventionnelles ne suffisent plus. Néanmoins, cette invention est assez paradoxale, puisque bien que la douleur est un mécanisme de défense naturel utile, peu de gens (ou de robots, d’ailleurs) la recherchent.

La peau artificielle pourrait également être utilisée pour améliorer l’expérience utilisateur de la réalité virtuelle. Avec des implants de peau artificielle, il devrait être possible de ressentir le toucher artificiellement, et approfondir l’expérience de la VR.