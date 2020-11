Cette startup française règle le dernier problème de la coque de smartphone

À Lyon, une jeune startup travaille sur un nouveau modèle de coque pour smartphone. Son intérêt ? Remettre au centre de l’économie circulaire un produit tiré à des milliards d’exemplaires, aussi important que les matériaux des smartphones dans la réduction de l’impact écologique de nos produits du quotidien.

Ekoïa, née en octobre 2019, ne devrait en être qu’aux prémices de son activité. Mais l’intérêt porté par ses deux cofondateurs avec le soutien de Bpifrance et la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a permis de présenter un premier modèle en pré-commercialisation. Son lancement à plus grande échelle débutera au mois de janvier prochain selon le média local Le Tout Lyon.

Une conception en canne à sucre et liège recyclé

La coque vise à être éco-responsable et recyclable dans sa globalité. Pour cela, des matériaux bien éloignés de la conception actuelle du marché ont été utilisés, à l’image de canne à sucre et de liège recyclé. Le mélange permet de créer un bioplastique et l’ensemble est formé d’un seul bloc, sans aucun collage avec un composant susceptible de polluer.

Tout a été soigné par les deux entrepreneurs ingénieurs, Jean-Charles Cesar et Maxime Prou, qui viennent d’ouvrir une cagnotte pour une campagne de financement participatif. La promesse en plus : commercialiser des coques consignées, qui pourront être récupérées par Ekoïa au moment où le client souhaite changer de modèle de smartphone.

La communauté a répondu présente et déjà 540 personnes ont contribué au financement, leur permettant de réserver le modèle de coque à un prix moins élevé. « Dans ce futur, nos objects du quotidien ne seront plus jetables » promet Ekoïa, en décrivant la vision de son projet.

Pour cela, la startup s’est limitée à un processus de fabrication français, avec un mélange de bioplastique à Caen (Calvados) et du liège recyclé récupéré de Soustons (Landes). L’emballage en tissu, lors de l’envoi, est lui aussi consigné et éco-responsable, en partenariat avec une autre startup, Opopop.

Le prix de la responsabilité

Les deux ingénieurs sont fins prêts et la campagne publicitaire a déjà son lot de photos d’illustration de la coque. Mais forcément, pour des débuts sur un marché très compétitif, le modèle de coque d’Ekoïa se limitera aux iPhone.

La coque sera disponible dans trois coloris différents, au tarif (hors promotion) de 40 €. Le prix pour faire « disparaître la notion de déchet », pour régler le dernier problème de la coque pour smartphone, et pour soutenir l’économie locale.