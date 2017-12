Chrome 64 boostera la vitesse de téléchargement

Une prochaine mise à jour du navigateur Chrome devrait rendre accessible le système de téléchargement parallèle qui permet d’accélérer les téléchargements sur Android.

La mise à jour n°63 est sur le point d’être déployée sur les smartphones Android. Mais la n°64 commence déjà à être préparée et les premières informations ont filtré. La plus importante d’entre elles concerne sans aucun doute l’amélioration des téléchargements.

Chrome 64 permettra d’optimiser vos téléchargements sur Android

Selon les équipes du site XDA Developers, c’est en effet au programme. Une fonctionnalité nommée « parallel download » vous permettra d’accélérer la vitesse de téléchargement grâce à la création de plusieurs tâches en parallèle.

Si vous voulez tester ce système avant qu’il ne soit déployé sur la version principale de Chrome, trois options sont à votre disposition. Vous pouvez la tester sur Chrome Canary qui permet d’avoir les mises à jour en avant-première ou Chrome Dev. Par ailleurs, sur Chrome Beta, il vous suffira de copier-coller cette ligne dans la barre de navigation pour l’activer : « « chrome://flags#chrome-parallel-downloading ». A terme, elle sera bien entendu disponible de façon automatique pour tous les utilisateurs de Chrome, qu’il s’agisse de la version desktop ou mobile.

Une amélioration difficile à quantifier pour l’instant

Dans les faits, cette fonction se déclenchera dès qu’un téléchargement durera plus de deux secondes. Trois tâches seront alors créées en parallèle. Il faudra toutefois pouvoir le tester en profondeur pour évaluer le gain de temps réel représenté par cette mise à jour. Google n’a pas encore communiqué sur cette option mais puisque cette dernière est désormais publique, on peut espérer en savoir plus très rapidement.

Parmi les autres nouveautés notables à venir de Chrome 64, on trouve ainsi le blocage des redirections abusives. Ce phénomène récurrent sur mobile provoque l’ouverture d’une multitude de pages avant d’arriver à une page, voire indique parfois que vous avez un virus afin de vous inviter à télécharger une application infectée. Désormais, un simple pop-up apparaîtra pour vous prévenir que ces pages ont été bloquées. Une urgence pour Google puisque ce problème concernerait 20% des commentaires des utilisateurs.