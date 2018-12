Le CES approche à grands pas, et c’est l’occasion pour nous de faire le point sur les principales tendances qui devraient se dégager de cette édition 2019. Hormis les nouveautés technologiques et autres gadgets, il y sera probablement surtout question d’usages et de la façon dont certaines innovations vont imprégner notre quotidien. Attention, après plusieurs années sans grandes évolutions, il semblerait que nous soyons de nouveau à l’aube de bouleversements significatifs que les technologies numériques vont provoquer dans nos modes de vie.

La 5G, mère de toutes les évolutions

On en parle depuis plusieurs années, et elle ne sera pas réellement opérationnelle en masse auprès du grand public avant 2020, mais elle sera déjà l’un des stars du CES 2019. Comme l’indique Brian Modif, un ponte de Qualcomm, « Nous avons passé les trente dernières années à connecter les hommes, nous passerons les trente prochaines à connecter les objets ». Car, outre les débits bien plus importants que ceux fournis par les réseaux actuels, la 5G sera la technologie qui ouvrira réellement le bal des objets connectés, de la voiture à la montre en passant par la ville, avec une vélocité qui vous fera oublier que la plus grande partie des données qui vous sont servies sur un plateau en quelques millisecondes sont en réalité stockées dans le Cloud. Christiano Amon, président de Qualcomm, a prédit que tous les appareils mobiles phares seront compatibles 5G d’ici la fin de l’année prochaine, ce qui nous permettra d’avoir un premier aperçu de la technologie qui sera disponible chez Samsung, Huawei, OnePlus et Google au CES 2019.

Les écrans pliables

2019, enfin l’année de l’écran pliable ? Il se pourrait bien que ce soit le cas, justement parce-qu’on en parle depuis des années aussi, mais que rien ne venait. Et puis, les progrès technologiques aidant, notamment avec les écrans OLED et AMOLED, il semble que cela soit désormais possible. Plusieurs grands constructeurs, dont LG et Samsung pour ne citer qu’eux, ont des projets avancés dans leurs cartons, mais également un fabricant sino-américain jusque-là méconnu, qui a coiffé tout ce petit monde sur le poteau en lançant (et montrant) le premier téléphone pliable au monde – le Flexpai – qui permet de passer de la tablette 7,8″ à un téléphone intelligent à double écran.

Les téléphones dotés d’écrans pliables présentent plusieurs avantages, notamment en affichant des images plus grandes tout en occupant moins d’espace dans les poches. Ils seraient également moins susceptibles de se désintégrer en cas de chute. Une technologie qui ne concerne pas que les smartphones puisqu’elle est susceptible de se retrouver également dans les téléviseurs, les ordinateurs portables et les consoles de jeux portables. Nous sommes peut-être à la veille d’une véritable révolution dans ce secteur.

Les écrans… intelligents

J’en suis convaincu depuis leur lancement : les enceintes intelligentes ou assistants vocaux à base d’intelligence artificielle ne seront qu’une (courte) étape vers des produits plus évolués, car si elle aide dans certaines situations, la voix ne fait pas tout, et nous sommes trop imprégnés d’images pour que ce paradoxe puisse durer longtemps. Résultat, la plupart des assistants intelligents de deuxième génération sont déjà et de nouveau dotés d’un écran. L’interaction à la voix c’est bien, les données affichées, c’est mieux (ou complémentaire). Après l’Amazon Echo Spot, après Google Home Hub, après Facebook Portal, tous équipés d’un écran, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres grands fabricants et développeurs de technologie se joignent à la fête des écrans intelligents au CES 2019. Ainsi Samsung pourrait dévoiler un appareil Galaxy activé par Bixby, alors que d’autres appareils similaires seront exposés par des acteurs majeurs comme Lenovo et peut-être même Sony. LG, quant à lui, suit une voie un peu différente en mettant en avant sa stratégie de maison intelligente autour de la cuisine, où les écrans intelligents sont régulièrement utilisés. En plus de présenter des recettes, ils pourraient bientôt être utilisés pour contrôler directement les appareils eux-mêmes.

La voiture connectée, intelligente et électrique

C’est une sorte de marronnier depuis quelques années mais cela se confirmera encore sur ce CES : les constructeurs automobiles désertent les salons auto classiques pour se ruer sur les grandes foires technologiques, CES en tête, évidemment. Paradoxalement, vous verrez que Tesla fait le chemin inverse et n’est pas présent au CES. C’est logique : les constructeurs traditionnels ont besoin de mettre leurs technologies en vedette sur des salons Tech alors que Tesla a besoin de prouver qu’il est avant tout un constructeur automobile en s’exposant sur des salons classiques. 2019 et 2020 seront des années charnière pour la voiture électrique, avec une offre qui va littéralement exploser sur différents segments. Audi prévoit par exemple de présenter deux technologies. La première, « on-the-road entertainment format » est conçue pour vous divertir ou vous occuper pendant que le véhicule se déplace en mode autonome. La deuxième, « Audi Immersive In-Car Entertainment », qui convient mieux lorsque le véhicule est à l’arrêt, transforme ce dernier en un cinéma sur roues. On n’en sait pas plus pour le moment, mais on peut imaginer que les surfaces vitrées de la voiture se transforment en écran immersif à 360 degrés. Mais Audi, désormais habitué du CES, ne sera pas le seul a présenter nouveautés, concepts et vision du futur de l’automobile : Ford, Kia, Honda, Nissan et Mercedes seront également présents sur place, parmi d’autres.

Notons enfin la fusion des technologies permettant l’émergence d’une voiture « bienveillante », qui grâce à différents capteurs, à l’intelligence artificielle et à sa connexion cellulaire (bientôt en 5G), détecte si vous faites un malaise à bord, arrête la voiture et appelle les secours. Une option déjà présente sur de nombreux modèles, mais qui va devenir plus pertinente et probablement se généraliser.

La résilience, au cœur des technologies bienveillantes

Un vrai nouveau sujet, qui fait son apparition sous la forme d’une market place au CES 2019, poussé par les différents évènements auxquels le monde a été confronté au cours de ces derniers mois : catastrophes naturelles, terrorisme, pollution, guerres, exodes de populations… Notre planète est confrontée à des chocs et à des tensions récurrents dont la fréquence et l’ampleur augmentent, et nous avons plus que jamais besoin de technologies résistantes, qui nous aident à mieux affronter les mauvais coups du destin. La nouvelle conférence et exposition sur la résilience mettra l’accent sur les technologies qui contribuent à une meilleure préparation et réactivité en vue de réparer plus vite les dégâts causés par ces évènements.

La ville intelligente, fusion de toutes les technologies digitales

La Smart City est finalement l’élément fédérateur qui rassemble l’ensemble de l’écosystème connecté : technologies, solutions, acteurs et privés et publics du secteur des villes intelligentes, y compris l’IoT, la connectivité 5G, les transports et l’automobile intelligente, l’énergie, la santé et la sécurité publique, la VR et l’AR, l’intelligence artificielle et l’analyse de données.

Et les autres…

Parmi les sujets chauds de cette édition 2019 du CES, nous aurions pu mentionner également la santé connectée, l’eSport, la Blockchain, la robotique, les nouvelles formes d’énergie ou encore les médias et l’entertainment, sans oublier les start-ups, notamment françaises, mais tous ces domaines feront de toute façon l’objet de notre couverture très large du CES, puisque Vincent et Jean-Guillaume seront présents sur place pour Presse-citron.

Rendez-vous le 8 janvier à Las Vegas !