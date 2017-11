Civilization VI : une extension Rise and Fall le 8 février 2018

Le très populaire Civilization VI aura droit à du nouveau contenu très bientôt, avec l’arrivée de l’extension Rise and Fall.

Une extension Rise and Fall pour Civilization VI

Bonne nouvelle pour tous les amateurs du très populaire Civilization VI sur PC, puisque 2K et Firaxis Games viennent tout juste d’officialiser la disponibilité d’une extension baptisée Rise and Fall. Cette dernière sera disponible à compter du 8 février 2018. Rappelons que Civilization VI est disponible sur PC depuis octobre 2016, la licence datant pour sa part de 1991 (et oui, déjà !).

Cette nouvelle extension va introduire de nouveaux Âges d’Or, de nouveaux systèmes de loyauté dans une ville et également les Gouverneurs, tout en étendant les systèmes existants de Diplomatie et de Gouvernement. On y retrouvera également 9 nouveaux dirigeants ainsi que 8 civilisations, une variété de nouvelles unités, quartiers, merveilles, bâtiments… Les joueurs peuvent désormais commander leur empire jusqu’à un Âge d’Or de la prospérité ou émerger triomphalement d’un Âge Sombre dans un Âge Héroïque mémorable.

En effet, dans Rise and Fall, le joueur va ainsi faire prospérer sa civilisation, et engendrer des Ages d’Or et des Ages Sombres, avec leur lot de défis. Sortir triomphant d’un Âge Sombre et votre Âge d’Or sera d’autant plus remarquable, devenant ainsi un Âge Héroïque. Les villes vont également disposer de loyauté individuelle envers les dirigeants. Si celle-ci vient à baisser, on pourra souffrir d’une productivité moindre, sans compter le risque que la ville se place sous la protection d’une autre civilisation ou prenne son indépendance.

Des gouverneurs seront également de la partie, dotés de spécialités et d’arbres de promotions utiles pour personnaliser les villes. Un système d’alliance plus poussé va aussi permettre aux joueurs de former différents types d’alliances et d’en retirer des bonus au fil du temps. Une nouvelle frise chronologique sera également de la partie, sans oublier neuf nouveaux dirigeants pour huit nouvelles civilisations. Cela sans compter huit nouvelles merveilles, sept nouvelles merveilles naturelles, deux nouvelles améliorations, deux nouveaux quartiers, quatorze nouveaux bâtiments et trois nouvelles ressources. Rendez-vous est pris pour février 2018 donc.