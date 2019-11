Comment le prochain Thor pourrait jouer avec les univers alternatifs

Le quatrième film autour du personnage de Thor est un peu la surprise du chef chez Marvel. Il y a encore quelques mois, le concept semblait déroutant, et très différent de ce à quoi on était habitué jusque-là. Mais, depuis sa confirmation, on cherche avec curiosité les informations. Baptisé Thor – Love and Thunder, il est prévu pour le 3 novembre 2021. Ce sera notamment l’occasion de retrouver Jane Foster, le personnage incarné par Natalie Portman. Celle-ci devrait récupérer Mjölnir et devenir Mighty Thor. Mais, alors que la place accordée aux mondes alternatifs dans le MCU va croissante, pourquoi ne pas imaginer d’autres Thor alternatifs ? Petite revue d’effectifs des incarnations possibles.

Beta Ray Bill

Ce serait là un sacré écart pour le Marvel Cinematic Universe, mais c’est aussi un des « autres » Thor parmi les plus connus. Apparu en 1983, Beta Ray Bill appartient à la race des Korbinites. Il fait partie des rares personnes capables de porter Mjölnir. Après avoir vaincu Thor, il aurait même pu le garder, mais choisir de prendre Stormbreaker, une autre arme et de s’allier aux Asgardiens.

Thunderstrike

Là encore, Thunderstrike fait partie de ces personnages capables de porter Mjolnir. Eric Mastersan a même été Thor pendant quelques années dans les comics, avant de devenir lui-même un super-héros. Sa masse porte son nom. On apprécie sa dimension très humaine, notamment parce que l’on parle d’un héros père de famille divorcé qui cherche en permanence l’équilibre entre héroïsme et vie personnelle.

Throg

Vous cherchez un autre animal super-héros pour accompagner Rocket Racoon ? Alors Throg pourrait être la solution. Ce personnage est un humain condamné à passer sa vie sous la forme d’un crapaud. Mais le crapaud le plus puissant du monde. Idéal pour un film / dessin animé tourné vers les enfants et Jane Foster pourrait même jouer à la princesse qui lui donne un bisou.