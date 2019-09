Comment l’émoji 👌 est devenu un symbole de haine

Si les symboles et les reprĂ©sentations Ă©voluent dans le temps, il Ă©tait pourtant difficile de prĂ©voir qu’un simple Ă©moji faisant office de signe d’approbation entrerait dans la liste des symboles de haine. C’est dĂ©sormais officiellement le cas pour l’Anti-Defamation League (ADL), une organisation non gouvernementale qui tend Ă dĂ©fendre les Juifs de toute forme de discrimination.

L’émoji đź‘Ś, dommage collatĂ©ral d’un troll devenu rĂ©alitĂ©

En effet, l’association amĂ©ricaine a indiquĂ© que l’émoji đź‘Ś Ă©tait dĂ©sormais devenu un symbole de haine rattachĂ© Ă certains groupes extrĂ©mistes et racistes. Pour rappel, l’Anti-Defamation League a commencĂ© Ă lister ces symboles l’an 2000 afin d’aider les populations Ă comprendre les signes extrĂ©mistes, qu’ils soient utilisĂ©s sur le web ou IRL (in real life, dans la vraie vie). DĂ©sormais, plus de 200 symboles font partie de cette liste, dont la croix gammĂ©e, le nombre 88 (rĂ©fĂ©rence Ă la lettre HH, pour Heil Hitler), l’acronyme ACAB (All Cops Are Bastards) ou encore la croix celtique.

L’émoji 👌 vient donc s’ajouter à cette liste de symbole de haine, une décision qui fait suite à l’utilisation récurrente de ce signe par des personnes rattachées à des groupes ou des idées suprémacistes. La BBC ajoute qu’il a par exemple été utilisé par Brenton Tarrant, auteur des attentats de Christchurch en mars 2019. Menotté, l’homme a effectivement représenté le signe OK alors qu’il était au tribunal.

Il est intĂ©ressant de constater que cette appropriation rĂ©elle de l’émoji đź‘Ś est pourtant la consĂ©quence d’un troll nĂ© sur 4Chan, un forum particulièrement populaire aux États-Unis. Les internautes avaient alors pour but de prendre un geste innocent, comme ce symbole d’approbation, et de voir si les mĂ©dias croyaient Ă un nouveau signe en faveur de la race blanche. La blague Ă©tait alors surnommĂ©e OpĂ©ration O-KKK et se basait Ă©galement sur le fait que ce signe pouvait reprĂ©senter les lettres WP (pour White Power), l’index et le pouce reprĂ©sentant le « P » et les autres doigts le « W ».

Sauf qu’évidemment, la blague est partie trop loin au point de ne plus en être une. Désormais, le signe est effectivement utilisé par plusieurs groupes haineux défendant des théories en faveur du white power. C’est le cas du terroriste Tarrant, mais aussi de personnes reliées à des associations comme Proud Boys, une organisation exclusivement masculine attenante à l’extrême droite. Le slogan de celle-ci est « Nous glorifions les entrepreneurs, nous vénérons la femme au foyer, nous chérissons la liberté d’expression, nous aimons nos armes ». Certains de ses membres ont été vus en train de représenter le signe 👌 lors de rassemblements.