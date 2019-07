Voici pourquoi vous devriez utiliser des emojis dans vos e-mails pro

Les emojis ont envahi la toile, mais il est possible que pour les correspondances professionnelles, certains d’entre vous hésitent encore à utiliser ces caractères. Une étude réalisée par Adobe suggère cependant que même dans un e-mail professionnel, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser ceux-ci.

Dans le cadre de la World Emoji Day, Adobe a publié le résultat d’une étude américaine sur les emojis. L’entreprise a interrogé 1 000 utilisateurs d’emojis aux États-Unis. Et sans surprise, 81 % des répondants considèrent que les gens qui utilisent des emojis sont plus amicaux et plus accessibles. « Interrogés sur les principaux avantages des emojis, une majorité d’utilisateurs soulignent leur capacité à communiquer par-delà les barrières linguistiques (94%) et à échanger instantanément des idées (90%) », écrit également Adobe dans sa publication.

Et visiblement, la majorité des utilisateurs d’emojis utilisent déjà ceux-ci dans les conversations professionnelles. Du moins, 61 % des personnes interrogées par Adobe indiquent qu’ils le font déjà. « Lorsque les emojis sont utilisés au travail, la majorité des utilisateurs estiment qu’ils ont un impact positif sur la sympathie (78%) et la crédibilité (63%) et rendent les nouvelles positives plus sincères (74%) », indique également l’étude.

Avec un emoji, vous e-mails auraient plus de chances d’être ouverts

Adobe suggère même que l’utilisation d’emojis dans vos e-mails pourrait vous faire profiter de nouvelles opportunités : « Plus de la moitié (58%) des utilisateurs d’emoji sont plus susceptibles d’ouvrir un e-mail 📨 d’une marque dont l’objet est un emoji. Près de la moitié (44%) des utilisateurs d’emoji sont plus susceptibles d’acheter les produits annoncés à l’aide d’emojis. »

Et la bonne nouvelle, c’est qu’à chaque fois que Google ou Apple mettent à jour leurs systèmes d’exploitation, les emojis deviennent plus nombreux et plus inclusifs.

Par exemple, nous évoquions la création par Google d’emojis plus inclusifs pour les LGBT, dans un précédent article.