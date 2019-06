Comparatif : meilleur ventilateur et climatiseur face à la canicule

Il faudra malheureusement s’y habituer, la canicule semble désormais un passage incontournable dans l’Hexagone. Depuis quelques jours, une vague de forte chaleur s’abat sur la France et elle devrait encore s’amplifier au courant de la semaine qui vient. Selon Météo France, les températures pourraient même flirter avec les 40 degrés à certains endroits, ce qui rend l’utilisation d’un climatiseur ou ventilateur essentielle pour supporter cette chaleur vraiment écrasante.

Où acheter un ventilateur ou climatiseur mobile ?

Ci-dessous, un petit guide comparatif des meilleurs appareils de type climatiseur mobile ou ventilateur disponibles en ce moment chez les marchands comme Amazon ou Cdiscount : le stock est limité, nombreux sont les ventilateurs et climatiseurs pas chers qui sont déjà en rupture. A noter que les 2 acteurs en question offrent la livraison express gratuite pour leurs membres, ce qui permet de la recevoir en quelques heures seulement.

Top 4 meilleurs climatiseurs :

Top 4 meilleurs ventilateurs :

Alors que les températures ne devraient probablement pas chuter sous les 20 degrés pendant la nuit, Météo France lance une alerte à travers la France pour prendre un maximum de précautions pour lutter contre la forte chaleur. Si les personnes sensibles (comme les personnes âgées ou les bébés) doivent faire tout particulièrement attention, tout le monde doit essayer comme il peut de se rafraichir un maximum par tous les moyens pendant cette canicule : un meilleur ventilateur ou climatiseur, sous condition qu’ils soient évidemment efficaces, sont autant de bonnes solutions pour trouver un peu de fraicheur.

Si vous hésitez sur le prix, mieux vaut rajouter quelques euros pour ne pas être déçu, et regretter.

Comment lutter contre la première canicule ?

Pour trouver un peu de fraicheur pendant une canicule, tous les moyens sont bons : il faut évidemment boire beaucoup d’eau pour de déshydrater, mais il faut aussi essayer d’aller dans un environnement qui soit agréable. Avec un meilleur ventilateur ou un climatiseur pas cher, vous pouvez obtenir de la fraicheur en intérieur (que ce soit chez vous ou au bureau – où les conditions sont parfois difficilement tenables pour les employés, et ne permettent pas de se concentrer). Une solution intermédiaire mais pas suffisant consiste à utiliser un brumisateur ou encore un éventail manuel ou électronique.

Il faut donc distinguer dans ce comparatif un ventilateur pas cher d’un climatiseur pas cher : le premier brasse simplement de l’air, et il crée un vent artificiel qui permet de sentir de la fraicheur. Toutefois, une fois que celui-ci est à l’arrêt, la chaleur présente dans une pièce reprend le dessus. C’est une solution efficace, pas chère, mais ce n’est pas la meilleure si vous voulez vous assurer d’avoir un confort maximum. Rowenta et Honeywell sont deux excellentes marques spécialisées sur les meilleurs ventilateurs. Dyson et son AM07 est aussi un excellent choix, avec une touche de design supplémentaire.

Si vous n’avez pas l’intention d’installer un climatiseur fixe chez vous, vous pouvez toujours opter pour un climatiseur mobile, comme ceux que nous vous avons présenté ci-dessus dans notre guide comparatif. Il vous permet d’avoir un système de refroidissement de l’air, ce qui permet de créer une fraicheur qui est bien réelle, qui vous permettra de mieux supporter la chaleur à l’extérieur.

Que ce soit Amazon ou Cdiscount, les deux marchands que nous avons sélectionné, les climatiseurs et ventilateurs figurent dans le Top 10 de leurs meilleures ventes de la semaine. Si vous voulez en profiter dès la semaine prochaine, c’est maintenant qu’il faut en profiter. Amazon nous a déjà confié que plusieurs modèles étaient en rupture de stock, mieux vaut donc se dépêcher de prendre sa solution anti-canicule avec une livraison rapide.

