Concours French IoT 2020 : startup, faites-vous connaitre !

Malgré un contexte économique incertain, La Poste continue de soutenir vigoureusement l’écosystème de start-up françaises. En annonçant la sixième édition de son concours French IoT, elle souhaite explicitement « accompagner le rebond des start-up » et assurer « la transformation de la société » avec des innovations connectées et engagées.

Les jeunes pousses sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement intensif sur 6 mois pendant lesquels se succéderont ateliers, sessions de mentoring, réseautage et des conseils d’experts en vue de préparer une levée de fonds. La date limite de candidature pour le concours French IoT est fixée au 10 juin 2020 – un délai qui a été rallongé pour tenir compte de la situation actuelle.

Répondre aux grands défis sociétaux

Pour cette nouvelle édition du concours, La Poste se met à la « recherche de start-up partageant les mêmes valeurs » dont l’ambition est de mettre la technologie au service de l’humain et des enjeux globaux de la société.

Cette année, l’impact sociétal sera un critère de sélection à part entière, au même titre que la qualité de la solution, l’équipe, le modèle économique, l’usage ou encore le caractère innovant du produit ou service. Le concours souhaite ainsi mettre en lumière les start-up qui font du « numérique éthique, inclusif et à faible impact environnemental » le moteur de leur activité.

Par ailleurs, le concours French IoT souhaite atteindre la parité parmi les start-up lauréates – pour continuer d’encourager les femmes à entreprendre. Depuis sa création, ce challenge peut d’ores et déjà se féliciter d’avoir vu presque la moitié des start-up lauréates être co-fondées par des femmes. La Poste renouvèlera aussi cette année son prix Coup de Coeur « Femmes du Numérique » en partenariat avec KissKissBankBank, en récompensant 3 projets portés par des femmes.

Au delà de ces critères, il faut évidemment que la solution apportée par la start-up soit un service connecté ou numérique, et qu’elle s’inscrive dans l’une des 5 thématiques définies par le comité d’organisation du concours French IoT : Services, Smart City, Deep Tech, Gov Tech ou Santé.

Thématiques du concours French IoT Services Simplifier la vie des entreprises et des particuliers par des services de proximité, inclusifs et respectueux de l’environnement Smart City et Mobilité Contribuer au mieux vivre ensemble sur son territoire et maîtriser son impact environnemental Deep Tech Renforcer la sécurisation et l’automatisation par des technologies avancées, éthiques et éco-conçues Gov Tech et Civic Tech Rendre les services publics plus accessibles et favoriser la confiance citoyenne Santé Agir pour une meilleure prévention et un suivi médical plus souple, dans un cadre éthique.

« On a tous les mêmes problématiques »

Céline Salmon, la responsable marketing et communication chez Nielsen Concept, une start-up active dans la mobilité urbaine et lauréate du concours en 2019, a particulièrement apprécié le premier séminaire de 4 jours qui leur a permis de mieux « structurer leurs idées » et d’aborder tous les thèmes de l’entreprise avec des experts métiers. A l’issue du bootcamp, son équipe a revu ses priorités « tout en restructurant complètement la partie commerciale ».

Si les start-ups recrutées par La Poste dans le cadre de ce concours sont à des stades d’avancement très différents, « on a tous les mêmes problématiques, actuelles ou à venir » explique Céline avec beaucoup de lucidité.

Ce programme lui a également apporté « une opportunité commerciale » exceptionnelle avec une visibilité et une crédibilité dans les affaires qui leur a été apportée par le tampon du groupe français. Elle conclut : « La Poste a axé son accompagnement sur des formations très poussées, et c’est quelque chose que l’on n’aurait jamais pu se payer ».

Comment participer ?

Si votre start-up répond à tous les critères de sélection ci-dessus, il faudra se rendre sur le site concours-french-iot.laposte.fr pour remplir sa candidature avant le 10 juin 2020. Pour valider la participation au concours, La Poste demande à tous les candidats de télécharger un pitch en vidéo (2 minutes max) sur YouTube pour présenter leur solution.

Participer au concours

Le 7 et 8 juillet prochain, les start-ups pré-sélectionnées seront amenées à pitcher leur produit (ou service) devant un jury qui annoncera quelques jours après (10 juillet) les gagnants du concours. Le programme d’accélération débutera dès la fin du mois d’août avec la participation des start-up lauréates au bootcamp d’intégration.