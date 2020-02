COVID-19 : le salon de l’automobile de Genève est annulé

En raison des préoccupations concernant le coronavirus, le gouvernement suisse a pris la décision d’interdire les rassemblements de 1000 personnes ou plus. De ce fait, le salon de l’automobile de Genève 2020 est annulé, la 90e édition de ce salon aurait dû se dérouler la semaine prochaine.

Maurice Turrettini, le président du salon de l’automobile a déclaré dans un communiqué : « Nous regrettons cette situation, mais la santé de tous les participants est notre priorité absolue et celle de nos exposants. Il s’agit d’un cas de force majeure et d’une perte énorme pour les fabricants qui ont investi massivement dans leur présence à Genève. Nous sommes toutefois convaincus qu’ils comprendront cette décision ».

The 90th edition of the GIMS will now finally not take place. This is an injonction of the Federal Council of 28 February 2020 that no events with more than 1,000 people are allowed to take place until 15 March 2020.

