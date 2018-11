Cyber Monday : 9 offres exclusives à saisir ce lundi Black Friday 🔥

Le Cyber Monday est une période de 24 heures qui a commencé ce matin à minuit et pendant laquelle les commerçants en ligne offrent une dernière série de promotions sur de l’électronique et de l’électroménager. Elle enchaîne après le Black Friday qui s’est lui largement démocratisé à travers tous les secteurs. Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty ou Boulanger participent activement au Cyber Monday avec des réductions sur les plus grandes marques du moment : Apple, Samsung, Microsoft, Acer, Dyson, Sony Asus, Sony, ou Philips voient leur prix baisser drastiquement. Ci-dessous, les offres incontournables qu’il faut saisir très vite avant leur expiration.

Avant d’entrer dans le détail, voici certains marchands partenaires du Cyber Monday :

Cyber Monday offre des milliers de réductions

Alors que Black Friday a offert des réductions sur toutes les thématiques pendant près d’une semaine, c’est maintenant que le Cyber Monday entre dans la danse. Pendant 24 heures, il est possible de faire des excellentes affaires sur des produits principalement électroniques et l’électroménager. Les remises sont au moins aussi généreuses que pendant la semaine qui vient de s’écouler avec des ventes flash qui viennent ponctuer la journée de remises encore plus importantes. Ci-dessous, les produits en promotion ou en vente flash. Il ne reste que quelques heures, c’est le moment de foncer.

Dernière mise à jour des bons plans : lundi 26 novembre 2018, 7h32

Vrai challenge que de dénicher les bons plans

Comme vous l’avez très certainement vu en allant sur les sites marchands Amazon, Fnac, Darty ou Boulanger, la liste des promotions en cours sur ces plateformes marchandes est interminable. Il est donc assez difficile de s’y retrouver et de trouver un bon plan qui vous intéresse vraiment parmi ces quantités de réduction est un vrai défi. Nous vous conseillons de taper le nom du produit directement dans la barre de recherche du site marchand pour le trouver. Le Cyber Monday n’est pas une étape facile, mais cela vaut le coup de s’y pencher pour réaliser quelques achats, voire cadeaux de Noël, avec des remises qui vont jusqu’à 70% sur certains produits.

Le Cyber Monday est avant tout spécialisé dans l’électronique et l’électroménager, d’où son nom. Pendant cette journée, les marchands en ligne en profitent pour baisser les prix sur les ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux, casques audio, smartphones ou encore tablettes. Les plus grandes marques sont représentées lors de cette journée de promotions intense : Apple, Samsung, Huawei, Honor, Lenovo, Philips, Dyson ou encore Bose font partie d’une large sélection que l’on retrouve sur certains sites marchands, avec plus ou moins d’exclusivité. Nous avons filtré les meilleures offres ci-dessus pour vous faciliter vos recherches.

Evidemment, ce ne sont pas les derniers produits des marques les plus populaires qui montent jusqu’à -70% lors du Cyber Monday. En revanche, on peut retrouver ce type de remise sur des produits plus anciens de ces marques, ou sur des marques un peu moins connues. Amazon devrait encore une fois inonder le marché de promotions pendant ces 24 heures de réductions massives.

Cyber Monday correspond au lundi du Black Friday

A l’origine, le Black Friday est un mouvement américain qui s’est depuis imposé partout en Europe, y compris en France. Le Cyber Monday est un événement qui est aussi très installé aux Etats-Unis depuis longtemps, et qui s’installe progressivement dans l’Hexagone comme un rendez-vous du lundi suivant la Black Friday Week. A cette occasion, ce sont les marchands en ligne qui soutiennent une opération commerciale de grande ampleur avec des promotions massives sur tous les produits électroniques et électroménagers.

Si le Cyber Monday est peut-être moins populaire que le Black Friday aujourd’hui, c’est parce que les magasins physiques ne participent pas à l’opération. Il faut savoir que pour Black Friday, plus de 80% des volumes de chiffre d’affaires générés sont dans les boutiques physiques et c’est aussi grâce à des commerces que l’opération se fait connaître. Les marchands en ligne qui font le Cyber Monday ont une portée plus limitée, bien qu’Amazon pousse à fond, et c’est pour cela que l’événement est moins connu.

Mais au delà de la notoriété, les promotions pour le Cyber Monday sont au moins aussi intéressantes que pendant le Black Friday. Les produits les plus populaires sont comme toujours les consoles de jeux type Sony PS4 et Microsoft Xbox One. Parmi les marques qui réussissent bien à cet événement, on retrouve aussi Bose, Dyson ou encore Philips avec ses ampoules connectées. Elles font partie des meilleures ventes de l’opération qui se conclut ce soir à 23h59.

3 promotions top pour Cyber Monday

Cyber Monday, ce sont les 24 dernières heures pendant lesquelles vous pouvez faire des achats et des cadeaux à moindre frais, sur des produits réputés pour être de qualité. C’est un minimum de 20% que vous pourrez économiser sur toutes les promotions, y compris sur les plus grandes marques. Si vous voyez ci-dessus toutes les bonnes affaires que nous avons déniché en temps réel, nous avons cependant fait une petite liste de 3 produits en promotion à Cyber Monday qui nous ont particulièrement séduits :

Le premier bon plan pour ce Cyber Monday est à trouver du côté de chez Amazon : c’est l’aspirateur Dyson V8 Absolute qui nous a tapé dans l’oeil. Ce produit appartient au haut de gamme des aspirateurs sans fil, avec une autonomie de 40 minutes et une efficacité irréprochable. Si vous n’êtes pas encore un heureux de propriétaire d’un tel appareil, c’est le moment de franchir le pas : 399€ au lieu de 529€, soit une remise de 25%. C’est très rare de voir des promotions sur cette marque, c’est une occasion parfaite à saisir.

Le deuxième bon plan que nous avons trouvé est à retrouver sur Fnac. Il s’agit là de la tablette Surface Pro de Microsoft qui est vendue à 999€ au lieu de 1499€ avec une série d’accessoires utiles : clavier, souris et Microsoft Office 365. C’est un PC hybride ultra pratique pour ceux qui veulent se débarrasser de leur ordinateur traditionnel sans pour autant passer sur une tablette classique.

Enfin, notre troisième promotion coup de coeur pour ce Cyber Monday concerne le casque Bose QuietComfort 35 II. C’est selon nous le meilleur casque audio du moment avec un son d’excellente qualité et un système de réduction de bruit au top. La nouvelle version est compatible avec l’assistant vocal Alexa. Le tout est disponible pour 280€ au lieu de 379€ sur Amazon.

Cette liste de nos 3 réductions préférées pour Cyber Monday est susceptible d’évoluer au fur et à mesure des heures, selon les produits qui seront affichés en réduction et selon le stock disponibles sur ces derniers. N’hésitez pas à revenir sur cette page pour découvrir en temps réel les promotions pour cette dernière opération qui permet d’économiser encore un peu sur ses achats. Demain, il sera trop tard…