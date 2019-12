Cyber Monday Amazon : Top 10 des offres qui expirent ce soir 🔥

Cette annĂ©e, le Cyber Monday Amazon n’est pas qu’une simple extension de Black Friday : le marchand a vraiment voulu mettre en lumière ce dernier lundi rempli de promotions avec des offres Ă couper le souffle. Si les ruptures de stock purulent de partout depuis ce matin, il reste quelques produits incontournables Ă saisir vite. Nous vous avons fait notre dernière sĂ©lection du jour ci-dessous.

Que ce soit Black Friday ou Cyber Monday, Amazon dĂ©gaine plus vite que son ombre. Ce lundi, il a annoncĂ© des milliers de nouvelles offres sur les marques les plus prestigieuses du moment – comme Apple et ses iPhone 11, iPad Pro et MacBook Pro. C’est la mĂŞme chose du cĂ´tĂ© de Cdiscount et Fnac qui ont vraiment poussĂ© un coup d’accĂ©lĂ©rateur cette annĂ©e. Notre guide vous permettra de trouver les meilleures offres en direct ce soir.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Dernière mise à jour : Lundi 2 décembre, 16h47

Dernière chance au Cyber Monday Amazon

Pendant une grande semaine – et jusqu’Ă ce Cyber Monday, Amazon nous a vraiment rĂ©galĂ© avec ses promotions. Aucune des grandes marques n’y ont Ă©chappĂ© : Apple, Samsung, Huawei, Microsoft ou encore Sony dans la high-tech ont toutes vu leur produits phares chuter entre -20% et -50%. Ce qui est apprĂ©ciĂ© par rapport aux soldes, c’est que le Cyber Monday est spĂ©cifiquement tournĂ© vers les nouveaux produits Ă©lectroniques : ce ne sont pas des fins de stock, ce sont les produits les plus en vogue.

Pour ce Cyber Monday Amazon, on retrouve donc toutes les catĂ©gories de produits sur le site marchand – bien que l’Ă©vĂ©nement Ă©tait Ă l’origine uniquement destinĂ© aux produits high-tech sur internet. Aujourd’hui, Amazon couvre toutes les thĂ©matiques avec ses promotions Ă foison. On peut encore obtenir de très bons deals sur de la culture, de la dĂ©coration ou encore de la mode.

S’il y en a pour tous les goĂ»ts lors de ce Cyber Monday, Amazon a toutefois rĂ©servĂ© les plus beaux deals du jour sur l’Ă©lectronique et l’informatique. On retrouve de nouvelles promotions Ă©clair sur les plus grandes marques et les produits de dernière gĂ©nĂ©ration. Les consoles PS4, les tablettes type iPad ou Surface Pro, les ordinateurs type Dell, MacBook ou Asus sont autant de rĂ©fĂ©rences qui voient leur prix ĂŞtre cassĂ© au Cyber Monday.

Le meilleurs deals Ă retrouver sur Amazon

Cette annĂ©e, le match entre les gĂ©ants du e-commerce avec Cdiscount, Fnac, Darty et Amazon au Cyber Monday a bel et bien eu lieu. Chacun a dĂ©voilĂ© de nouvelles offres choc pour attirer le public français vers sa plateforme. Pour la fin de la journĂ©e, qui signe aussi la fin de toute l’opĂ©ration Black Friday, les opportunitĂ©s sont encore très nombreuses.

Pour ce Cyber Monday, il est encore une fois assez peu commode d’aller sur chacun des sites et comparer les offres (qui Ă©voluent aussi très vite). Pour vous aider Ă trouver les meilleurs plans, notre sĂ©lection plus haut dans cet article vous redirige directement vers le bon marchand. Les produits populaires partent très vite, et les ruptures de stock ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© nombreuses en ce lundi – causant la frustration de nombreux internautes.

Évidemment, il faut essayer d’acheter intelligemment malgrĂ© l’urgence de toutes ces ventes flash du Cyber Monday sur Amazon et consorts. Cela implique qu’il faut opter pour les produits qui vous intĂ©ressent vraiment sans se laisser distraire par les autres. Pour ceux qui veulent faire des cadeaux de NoĂ«l, c’est le moment de faire des Ă©conomies – parfois jusqu’Ă -80% sur les produits mis en avant lors de l’opĂ©ration.

Pour les cadeaux de fin d’annĂ©e Ă petit budget, il y a de nombreux deals flash Ă saisir pour le Cyber Monday Amazon. Les marques comme Bose, UE Boom, Fitbit, Xiaomi ou autres peuvent servir de bonnes idĂ©es pour faire plaisir Ă son entourage. Les stocks sont encore une fois très limitĂ©s, et beaucoup de gens ont eu cette idĂ©e. Ce lundi a vu les promotions disparaitre Ă vue d’oeil sur les Amazon, Cdiscount, Fnac et consorts, il ne faut plus se manquer.

Les rĂ©ductions grimpent jusqu’Ă -80%

Ci-dessus, vous pouvez donc voir cette liste complète de tous les principaux bons plans du Cyber Monday sur Amazon. Attention toutefois car il existe deux types de mises en avant chez le marchand : il y a des offres flash qui sont illustrĂ©es par des petits sabliers – l’un pour le temps et l’autre pour le stock disponible. Il y a ensuite les promotions tout du long de la journĂ©e qui expireront Ă minuit.

Ces promotions sur la journĂ©e ne sont pas forcĂ©ment celles qui concernent les produits de la dernière gĂ©nĂ©ration, mais elles reprĂ©sentent la majeure partie des deals du Cyber Monday. Évidemment, c’est aussi dĂ©pendant du stock puisque Amazon n’a pas un inventaire illimitĂ© : bien souvent, il dĂ©cale la date de livraison en fonction du volume de demandes.

Si vous achetez en vitesse lors du Cyber Monday Amazon, il est possible que vous regrettiez certains achats. C’est d’autant plus vrai qu’on se rapproche de la fin de l’opĂ©ration et qu’il ne faut dĂ©sormais plus hĂ©siter. Si vous ĂŞtes finalement mĂ©content de vos achats sur Amazon, vous pouvez toutefois le renvoyer sans frais, et en obtenant ensuite un remboursement intĂ©gral. Le dĂ©lai pour retourner ce dernier est de 30 jours chez le marchand en ligne.

Pour cette fin de journĂ©e de lundi, fameux Cyber Monday, il faudra ĂŞtre très rĂ©actif – et notre liste et notre guide vous donnent toutes les cartes en main pour faire de cette journĂ©e une rĂ©ussite. Les rĂ©ductions sont encore vraiment gĂ©nĂ©reuses, ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ© de cette occasion. Entre Bose, Dyson, Sony ou encore Apple qui sont Ă prix cassĂ© chez diffĂ©rents marchands – dont Amazon – c’est le moment de tenter sa chance.

