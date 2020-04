CyberGhost VPN : pourquoi l’offre flash actuelle est… imbattable 🔥

Les VPN ont vu le jour il y a quelques annĂ©es dans le but de protĂ©ger les rĂ©seaux privĂ©s des entreprises. Aujourd’hui, leur utilisation s’est dĂ©mocratisĂ©e et ils Ă©quipent dĂ©sormais des centaines de millions d’internautes particuliers Ă travers le monde. Si les VPN sont devenus quasiment indispensables de nos jours c’est parce qu’ils ont la facultĂ© de modifier l’adresse IP des utilisateurs, d’avoir accès Ă des sites bloquĂ©s dans certains pays ou encore de sĂ©curiser les donnĂ©es en ligne sans aucune connaissance technique pour le client.

CyberGhost fait partie des meilleurs VPN du marché et des plus fiables. Créé en 2011, ce VPN propose une connexion rapide, plus de 6000 serveurs dans le monde et une application ultra simple à prendre en main. Avec sa remise éclair de -80% ce week-end, vous pourrez profiter de toutes ses fonctionnalités à moins de 3€ par mois. En ce moment, et pendant quelques heures, une offre irrésistible est proposée :

Qu’est-ce que le VPN CyberGhost vous offre ?

CyberGhost offre une connexion privée et sécurisée à travers plus de 6 000 serveurs répartis dans 89 pays. Une fois connecté à CyberGhost, sa technologie masque votre adresse IP et la change. Vous êtes alors totalement anonyme sur internet et vous pouvez simuler n’importe quel emplacement géographique (parmi les 89 pays proposés par le VPN CyberGhost). En pratique, cela représente de nombreux avantages.

Sur certains rĂ©seaux d’entreprises ou Ă l’universitĂ©, le VPN CyberGhost trouve particulièrement son utilitĂ© en dĂ©bloquant tous les sites web dont l’accès est restreint.

Lors des voyages à l’étranger, vous pourrez sans aucun problème accéder à vos chaînes de télévision en direct ou en replay avec le VPN CyberGhost. Depuis votre canapé, vous pourrez aussi débloquer les plateformes de streaming étrangères. On pense par exemple aux bibliothèques américaines de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ dont le contenu est beaucoup plus varié qu’en Europe.

La confidentialité proposée par CyberGhost pousse également certains internautes à y avoir recours pour télécharger des torrents sans prendre de risque.

Bien que l’interface de CyberGhost soit très intuitive et facile Ă utiliser pour les non initiĂ©s, il est possible de rencontrer des problèmes. Sachez qu’au moindre besoin d’assistance, le support client est disponible en direct 24/7 via le chat en ligne sur le site officiel du VPN. Encore une fois, CyberGhost a visĂ© juste : c’est un des rares fournisseurs Ă avoir une plateforme en français. Pour la majoritĂ© des concurrents, l’anglais est la seule langue proposĂ©e.

Réduction jamais observée, Satisfait ou Remboursé

Comme vous avez pu le voir, entre navigation sans limite et confidentialité en ligne, le VPN CyberGhost présente une ribambelle d’avantages. Et grâce à sa très belle offre valable en ce moment, vous allez pouvoir profiter de toutes ses fonctionnalités pour 2,64€ par mois au lieu 12,99€ par mois. Une économie de -80%, du jamais vu en 2020 ! Ce prix très attractif est valable pour la formule avec abonnement 3 ans et CyberGhost vous offre même 2 mois gratuits en plus.

Le paiement s’effectue en une seule fois. Au total, vous donc devrez payer seulement 95€ pour 3 ans d’abonnement. Ce montant très avantageux est encore plus rentabilisĂ© avec les 7 connexions en parallèle de CyberGhost. Cela veut dire que pourrez profiter de l’application VPN sur 7 appareils diffĂ©rents (ordinateur, smartphone…) et vous y connecter en mĂŞme temps.

L’installation peut s’effectuer sur une multitude de supports : ordinateurs, tablettes, smartphones, tĂ©lĂ©visions, consoles de jeu et mĂŞme sur les routeurs. Entre vous et votre entourage, vous n’aurez aucun mal Ă trouver 7 appareils Ă Ă©quiper avec le VPN. CyberGhost propose d’ailleurs aussi l’un des meilleurs VPN payants pour iPhone.

Même si ça peut paraitre trop beau pour être vrai, rassurez-vous, il n’y a aucun piège. D’autant plus que la garantie Satisfait ou Remboursé du fournisseur vous laisse 45 jours pour demander votre remboursement en cas d’insatisfaction. C’est à vous de contacter le support client dans le délai imparti et leur faire part de votre demande de résiliation. Vos frais seront intégralement re-crédités avec zéro condition.

