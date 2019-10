Deadpool feat Zombieland, le crossover dont vous rêvez

Et si on avait droit à un crossover de deux des franchises les plus déjantées de ces dernières années ? D’un côté, Deadpool avec Ryan Reynolds, qui a réussi à se tailler une place très particulière au cinéma, loin du Marvel Cinematic Universe (pour l’instant). De l’autre, Zombieland, dont le 2e épisode débarque dans les cinémas dans quelques jours. Si l’idée peut sembler complètement dingue, les auteurs ne semblent pourtant pas l’écarter complètement. Et si on se prenait à rêver ?

Deadpool en guest star dans un Zombieland 3 ?

Pour comprendre d’où vient cette idée un peu folle, il faut se souvenir que Rhett Reese and Paul Wernick sont les auteurs des deux franchises. Après le succès du déjanté film de zombies, ils devaient initialement travailler à une suite. Mais celle-ci ayant été repoussée, ils ont été mis aux manettes de Deadpool. Paradoxalement, c’est aussi le succès de ce dernier, qui a ralenti la sortie de la suite de Zombieland. Les scénaristes étaient tout simplement trop occupés comme l’a expliqué récemment Jesse Eisenberg sur le plateau du Tonight Show.

Mais, les auteurs se prennent désormais à rêver de faire se rejoindre leurs deux projets à succès. Au Comic-Con de Los Angeles, en pleine promotion de la suite de Zombieland, ils ont expliqué qu’ils aimeraient bien le voir dans un 3e épisode, si d’aventure il devait y en avoir un. Pourquoi ? Tout simplement parce avec ses capacités régénératives, c’est « une sorte de zombie ». Et son sens de l’humour (le leur en fait) serait parfait pour s’intégrer à l’histoire.

Bien sûr, rien n’est encore fait, et il faudra notamment convaincre les studios. Mais en cas de gros succès dans les salles pour ce deuxième film Zombieland, cela ne paraît pas une idée complètement folle. On imagine déjà les commentaires de Deadpool aux spectateurs en plein film. Le pied.