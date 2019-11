Découvrez ce tout nouveau smartphone pliable

À l’occasion de la First World Conference on Display Industry in China, le constructeur chinois Visionox a présenté deux nouveaux produits plutôt surprenants. En premier lieu, l’entreprise a marqué son entrée dans le secteur des smartphones pliables, tout en présentant en même temps un écran OLED enroulable. Il est important que si le nom de cette entreprise ne vous dit rien, c’est elle qui fabrique l’écran extrêmement incurvé du Xiaomi Mi Mix Alpha. Ce smartphone est plus que borderless puisque son écran fait le tour du boîtier.

Pour en revenir à la présentation de ce nouveau smartphone pliable, il ressemble étrangement à celui présenté par Motorola, le Razr. En effet, les deux téléphones sont assez similaires en apparence puisqu’ils possèdent une charnière non pas verticale, mais horizontale. Contrairement, à ce qu’a présenté Samsung avec son Galaxy Fold, ou encore Huawei et son Mate X. Grâce à ses recherches en termes d’écrans souples, Visionox explique qu’il n’y aura aucune marque de pli au niveau de la charnière.

En ce qui concerne ce fameux écran enroulable, Visionox a démontré que ce dernier pouvait être enroulé autour d’un cylindre de rayon de 7mm. Cet écran AMOLED n’est pas encore prêt pour être intégré à un véritable produit, c’est pourquoi il a été présenté seul.

Pour le moment, seuls le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X sont disponibles à la vente en ce qui concerne les smartphones pliables. Nous venons justement d’obtenir un Galaxy Fold et nous le testons pour savoir en quoi cette technologie peut être utile au quotidien. De son côté, Motorola est nostalgique du clapet avec son Razr qui se plie à l’horizontale contrairement aux Fold et Mate X. L’avenir des smartphones est-il dans le pliage ? Pour le moment les constructeurs semblent en être certains, mais pour combien de temps ?