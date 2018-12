Découvrez Illucity, un parc d’attractions VR au cœur de Paris

Le Parc Illucity est donc une sorte de parc d’attractions sur la thématique de la réalité virtuelle. Ce dernier se situe au 32 avenue Corentin Cariou, sur le parvis de la Cité des Sciences à la porte de la Villette dans le 19ème arrondissement. Dans un espace de plus de 1000 mètres carré, divisés en quatre gros univers, il est possible de vivre des expériences d’hyper-réalité, de profiter de bons moments dans les Escape Games, de jouer sur des jeux d’arcade ou encore de visionner des films en VR. Quatre univers pour faire un vaste tour des possibilités de la réalité virtuelle afin de passer d’excellents moments seul, en famille ou entre amis.

Le plus grand parc de réalité virtuelle d’Europe est ouvert

Le parc Illucity sera ouvert 7 jours/7, afin de s’adapter aux planning de tout un chacun. Les horaires d’ouverture sont : du lundi au jeudi de 14h à 22h, le vendredi de 14h à 23h, le samedi de 11h à 23h et le dimanche de 11h à 22h. Pour s’y rendre en métro, il est nécessaire d’utiliser la ligne 7, station Porte de la Villette. Un lieu tout indiqué pour profiter non seulement des visiteurs de la Cités des sciences en quête d’expériences immersives, mais aussi de l’aura des lieux résolument tournée vers le high-tech et la découverte.

Concernant l’emplacement, Nathan Reznik, le directeur général d’Illucity, a justement souligné : » Pour nous, le choix d’installer Illucity à Paris était essentiel. Pour des raisons de rayonnements d’abord. Ensuite parce que notre société est parisienne. Et surtout parce que l’espace de la Villette est un pôle culturel clairement identifié, et qui est en pleine restructuration. Le multiplexe Pathé par exemple, qui a installé des salles pour vivre des séances de cinéma en 4DX, le projet de la Géode aussi, qui est en pleine réhabilitation… Donc nous voulions nous inscrire dans cet écosystème là « .

Les tarifs vont de 5 euros pour un jeu VR, jusqu’à 35 euros pour un Escape Games. Il existe différentes formules pour profiter d’un maximum d’expériences immersives. Si vous cherchiez un bon plan pour vous amuser avec vos potes, vous savez qu’Illucity n’attend que vous !