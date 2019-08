Découvrez le Grand Tour #NSTG – Nous Sommes TousGamers Part.2

Si le jeu vidéo prend de plus en plus d’ampleur partout dans le monde, devenant un divertissement de plus en plus rentable, avec un investissement assez incroyable dans le développement de jeux qui coûtent désormais bien plus cher que les plus gros films d’Hollywood, ce n’est pas pour autant que le jeu vidéo devient de plus en plus accessible. Enfin, ce n’était pas pour autant ! Car depuis deux ans maintenant, cela s’active dans l’industrie pour que tout le monde puisse accéder à sa passion du jeu vidéo. C’est pourquoi, depuis deux ans le Grand Tour #NSTG (Nous Sommes #TousGamers) vous propose de partir sur les routes de France à la rencontre de joueurs en situation de handicap pour réaliser un documentaire sur l’accessibilité et vous faire découvrir des joueurs, des associations et des personnes incroyables qui oeuvre chaque jour pour faire avancer l’accessibilité dans l’industrie du jeu vidéo !

Le Grand Tour #NSTG Part.2 – Dates, Infos, Trajets, Rencontres

L’année dernière, c’était sur le fansite Rockstar Mag‘ que l’aventure a débuté. Un fansite autour de l’univers Rockstar Games, officiellement approuvé par le studio (GTA, Red Dead Redemption…). Cette année, pour aller encore plus loin et ne pas limiter le projet qu’à Rockstar Games, mais bien toucher l’univers global du jeu vidéo, Liberty’s que le projet se fera.

Les objectifs seront bien les mêmes : parler de l’accessibilité, mettre en avant des joueurs incroyables, prendre une véritable leçon de vie, montrer que le jeu vidéo n’est pas seulement un divertissement violent, qui rend les gens violents et qu’il ne coupe pas les joueurs de la société.

Cette seconde édition commencera donc mardi 20 août 2019 à 8h du matin au départ de Montélimar. Ce sont au total 12 villes, trois pays, plus de 3.000 kilomètres de trajet, totalisant environ une trentaine d’heures de route pour rencontrer huit joueurs, deux associations et vivre une expérience unique ! Presse-citron est partenaire officiel de ce projet et vous le présente aujourd’hui, avec toutes les informations sur le trajet et comment suivre le Grand Tour #NSTG sur les réseaux sociaux !

JOUR 01 – MARDI 20 AOÛT 2019

08h : Départ de Montélimar (Drôme). Tournage de l’introduction du documentaire, moment avec la presse locale.

10h : Arrêt au HUB eSport de Valence (Drôme).

12h : Arrêt à Lyon pour un moment repas avec l’équipe de Presse-citron et rencontre avec les abonnés jusqu’à 14h.

18h : Arrivée à Metz, première ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés au « Les BerThoM« .

JOUR 02 : MERCREDI 21 AOÛT 2019

09h : Départ de Metz

11h30 : Arrivée à Presles (Belgique) pour le premier rendez-vous du Grand Tour #NSTG Part.2.

15h : Rencontre abonnés à Presles (lieu à définir le Jour-J).

16h : Départ de Presles

18h30 : Arrivée à Lille, seconde ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés au « Dernier Bar de la Fin du Monde« .

JOUR 03 : JEUDI 22 AOÛT 2019

09h : Second rendez-vous du Grand Tour #NSTG Part.2

12h : Départ de Lille

15h : Arrivée sur Paris, troisième ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés au « RESET Bar« .

JOUR 04 : VENDREDI 23 AOÛT 2019

09h : Moment sur Paris

12h : Départ de Paris

15h30 : Rencontre abonnés à Saumur (lieu à définir le Jour-J)

16h : Départ de Saumur

19h : Arrivée à La Rochelle, quatrième ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés au « Les Enfants du Rock« .

JOUR 05 : SAMEDI 24 AOÛT 2019

10h : Troisième rendez-vous du Grand Tour #NSTG Part.2

14h : Départ de La Rochelle

18h : Arrivée à Bordeaux, cinquième ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés au « r4ndom« .

JOUR 06 : DIMANCHE 25 AOÛT 2019

09h : Quatrième rendez-vous du Grand Tour #NSTG Part.2

13h : Départ de Bordeaux

17h : Arrivée sur Toulouse, sixième ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés au « Avalon »

JOUR 07 : LUNDI 26 AOÛT 2019

10h : Cinquième rendez-vous du Grand Tour #NSTG Part.2

14h : Départ de Toulouse

17h : Arrivée sur Montpellier, septième ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés à « GAME TAVERNE« .

JOUR 08 : MARDI 27 AOÛT 2019

13h : Départ de Montpellier

15h : Rencontre abonnés à Marseille (vieux port)

16h : Départ de Marseille

17h : Arrivée à Toulon, huitième ville étape du Grand Tour #NSTG, soirée avec les abonnés à « La Plage« .

JOUR 09 : MERCREDI 28 AOUT 2019

Tournage toute la journée sur Toulon

JOUR 10 : JEUDI 29 AOÛT 2019

14h : Départ de Toulon

15h : Arrêt à Aix-en-Provence (rencontre abonnés possible)

16h : Départ d’Aix-en-Provence

18h : Arrivée à Montélimar – Fin du Grand Tour #NSTG Part.2

COMMENT SUIVRE LE GRAND TOUR – NSTG PART.2 ?

L’idée principale du Grand Tour #NSTG (Nous Sommes #TousGamers) Part.2, c’est de réaliser un documentaire tout au long de la semaine pour immortaliser ces moments, et montrer les différentes problématiques liées au handicap. Ainsi, au mois d’octobre il sera possible de visionner le documentaire qui sera en plusieurs parties. Si pour le moment nous ne disposons pas encore d’une date précise, l’objectif est de sortir le documentaire avant l’événement de la Paris Games Week.

Mais si vous souhaitez vivre l’événement comme si vous y étiez, vous allez pouvoir nous suivre sur Instagram, Snapchat et Twitter, les réseaux sur lesquels nous serons les plus actifs. Pour cela, n’hésitez pas à suivre :

SUIVRE CHRIS – LIBERTY93 :

Twitter : @Chris_Liberty93

Instagram : @ChrisKlippel

Snapchat : liberty_93

Twitter : @GTANicolas

Instagram : @GTANicolas

Twitter : @TheDEATRACK

Instagram : @Mr.lucarea

Il s’agit d’un projet très important et l’ensemble des soutiens sont les bienvenues ! N’hésitez pas à tweeter dès maintenant avec le #NSTG sur les réseaux sociaux ou bien encore de le rajouter à vos pseudos sur ces mêmes réseaux ! Il est primordial qu’en 2019, tous les joueurs puissent accéder à leur passion du jeu vidéo ! Merci à tous !