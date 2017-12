Spotify vient de publier sa rétrospective 2017 personnalisée pour ses membres payants : découvrez tout sur vos goûts musicaux.

Saviez-vous qu’en matière de goûts musicaux, il y a quelqu’un qui vous connait mieux que vous ne vous connaissez vous-même ? Ce quelqu’un c’est Spotify. Puisque la grande quinzaine des rétrospectives de l’année est lancée, Spotify vient de publier la sienne, et contrairement aux Tops de Google ou YouTube, elle est personnalisée et fournit à chacun des 65 millions d’abonnés Premium leurs données sur leur utilisation du service.

Dans ce « 2017 Wrapped », à condition que vous soyez donc un abonné payant à Spotify, vous apprendrez plein de choses sur vos goûts et habitudes musicales, comme le temps que vous avez passé à écouter de la musique, les artistes et titres les plus écoutés, ainsi que votre genre favori. Vous pouvez faire défiler les infos ou interagir avec les données en forme de quiz.

Une rétrospective qui utilise vos goûts… pour les façonner

J’ai ainsi découvert que j’ai écouté 7020 minutes de musique en 2017, soit en moyenne 20 minutes par jour (ce qui n’est pas énorme, mais je fais partie des gens qui ne peuvent pas bosser en musique, ou très rarement), et que sans surprise mon genre favori est le Rock, même si l’artiste que j’ai le plus écouté en 2017 est Julien Doré (son dernier album en fait), que l’on ne peut pas véritablement classer dans ce genre, et qui est probablement l’un des rares artiste de variété française que j’apprécie. En fait, l’effet « Album » joue à plein car je n’ai pas l’impression de l’avoir écouté autant, mais le reste de mes écoutes est fortement disséminé dans de nombreuses playlists composées d’autant d’artistes qu’elles contiennent de titres.

Tenant compte de cette rétrospective, Spotify utilise un peu d’intelligence artificielle pour proposer une playlist de trente « Titres passés inaperçus » élaborée à partir de ce que vous avez écouté au cours de l’année.

Une démarche intéressante, mais à prendre avec un peu de recul. On sait que l’un des principaux reproches faits aux réseaux sociaux, Facebook en tête, est de vous enfermer dans une bulle identitaire, ou d’affinités, en vous proposant toujours davantage de contenus qui correspondent à vos goûts, vos opinions, votre mode de vie et même votre train de vie, annihilant sournoisement toute notion de contradiction, voire de découverte. Spotify n’échappe pas à la règle : en vous « poussant » toujours plus de musiques correspondant à vos goûts, et seulement à ces derniers, il se peut que votre ouverture à d’autres genres musicaux se fane progressivement, sans que vous ne vous en aperceviez.

De quoi en tout cas continuer à alimenter les bases de données de Spotify, à une époque ou le music targeting est déjà devenu un nouvel Eldorado pour les marques.