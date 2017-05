Déjà 26,4 millions d’inscrits payants sur PlayStation Plus

De nouveaux chiffres viennent d’être dévoilés par Sony et ces derniers sont relativement bons concernant le PlayStation Network et le nombre d’abonnements PlayStation Plus.

Sony peut être fier des résultats de son service PlayStation Network qui compte désormais plus de 70 millions d’utilisateurs actifs (comprendre se connectant une fois par mois au service) et la marque enregistre aussi 26,4 millions d’abonnements payants désormais souscrits par des utilisateurs. Des chiffres exceptionnels que la marque japonaise souhaite améliorer dans les mois à venir, afin de convaincre toujours plus de joueurs à faire grossir sa communauté.

PlayStation Plus: Sony promet de rendre ses offres encore plus attractives

Les chiffres ont d’ailleurs fortement augmenté sur les 12 derniers mois, car si l’on prend le nombre d’abonnements au PlayStation Plus indiqué en mars 2016, il se situait à 20,8 millions d’utilisateurs. Il est évident que le prérequis de disposer obligatoirement de ce type de compte pour jouer en ligne sur les jeux PS4, aura naturellement tiré les chiffres à la hausse.

La marque est également très contente de toujours avoir un train d’avance sur son concurrent de toujours, Microsoft. En effet, en comparant l’équivalent du PlayStation Network de chez Redmond, le Xbox Live, seuls 52 millions de joueurs sont inscrits.

L’entreprise a fait savoir durant le Sony Corporate Strategy Meeting, qui s’est tenu hier, qu’elle ajouterait davantage de contenus, afin d’attirer plus de joueurs en rendant ses offres nettement plus attractives. Il faudra donc attendre de voir ce que proposera Sony, quels jeux seront concernés et si de grosses nouveautés arriveront bientôt.