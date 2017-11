Demain et durant 5 jours, le PlayStation Plus va être accessible gratuitement

Après une offre impressionnante à l’occasion d’Halloween, Sony continue son opération séduction pour le Playstation Plus. Le service sera gratuit pendant 5 jours. Une bonne occasion pour le découvrir avant de vous abonner

La lutte contre le Xbox Live Gold continue du côté de Sony. Bien décidé à faire prospérer sa poule aux œufs d’or, l’entreprise lance une nouvelle opération pour inciter les joueurs à s’abonner. Du 15 au 20 novembre 2017, il sera possible de jouer en ligne très facilement et surtout gratuitement, comme on peut le lire sur le blog de Playstation.

PlayStation Plus: gratuit pour tous les joueurs PS4, du 15 au 20 novembre

Pour cela, c’est simple, lancez le jeu de votre choix, sélectionnez un mode en ligne qui sera exceptionnellement ouvert et c’est parti. Aucune installation, aucun réglage ne sera nécessaire. En revanche, cela fonctionnera uniquement à partir d’une PS4, l’offre ne s’étend pas aux propriétaires de PS Vita ou de PS3. L’opération commence ce 15 novembre à 11h et s’arrêtera le 20 novembre à la même heure. A vos manettes !

Vous n'êtes pas encore abonné PS Plus ?

Jouez en ligne gratuitement avec vos amis sur vos jeux préférés du mercredi 15 novembre à 11h00 au lundi 20 novembre à 11h00 !

Plus d'infos ➡ https://t.co/25B8kMXnKZ pic.twitter.com/ofJRhtI7BP — PlayStation France (@PlayStationFR) November 13, 2017

Attention toutefois, cette offre généreuse de la part de Sony ne concerne que le multijoueur en ligne. Si vous comptiez profiter de l’occasion pour utiliser les 10 Go de stockage dans le cloud ou récupérer les jeux gratuits du mois, vous risquez d’être déçus. « Seule la fonctionnalité multijoueur en ligne sera disponible », précise bien Sony dans son communiqué.

Un peu décevant sans aucun doute pour les joueurs. Surtout quand on jette un œil du côté des jeux qui sont normalement accessibles gratuitement aux abonnés. Ce mois-ci, on trouve par exemple: Worms Battlegrounds (PS4), Bound (PS4/PS VR), Until Dawn : Rush of Blood (PS VR), Qui es-tu ? (PS4), R-Type Dimensions (PS3), Rag Doll Kung Fu ; Fists of Plastic (PS3), Dungeon Punks (PS4 et PSVita) et Broken Sword 5 : The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS4 et PSVita).

De quoi peut-être vous décider à sauter le pas et à rejoindre les 21 millions de personnes qui sont déjà membres du Playstation Plus ? Comptez 7,99 € pour un mois, 24,99 € pour trois mois et 59,99 € pour 12 mois.