Des applications iOS malveillantes utilisent Touch ID pour valider des achats in-app à votre insu

Un chercheur a mis à jour un système utilisé par certaines applications iOS, pourtant bien notées, pour scanner votre empreinte de doigt afin de réaliser des achats à votre insu.

Apple met souvent en avant la sécurité de ses produits et des applications disponibles dans son Store, moquant régulièrement d’ailleurs la sécurité sur Android. La firme de Cupertino interdisant même les applications collectant des données personnelles. Un chercheur a pourtant mis à jour une menace particulièrement sérieuse cachée dans certaines applications populaires du Store d’Apple, qui pourrait bien se développer à l’avenir au vue de la faciliter à voler de l’argent aux propriétaires d’iPhone.

C’est le chercheur Luckas Stefanko du journal en ligne spécialisé dans la sécurité informatique, welivesecurity, à qui l’on doit cette découverte troublante (voici son article). Selon le spécialiste, des applications de suivi de la condition physique utiliseraient des méthodes particulièrement douteuses et frauduleuses pour extorquer de l’argent. Le chercheur explique que ces apps utilisent de façon abusive la fonction Touch ID de la marque à la pomme. Ces apps demandaient un scan d’empreinte digitale afin de consulter des « recommandations personnalisées en matière de calories et d’alimentation » en jouant la carte de la sécurité, alors qu’en réalité c’est pour authentifier un paiement.

En effet, peu de temps après, l’application affichait une fenêtre indiquant un paiement allant de 99,9 dollars à 139.99 euros. Les utilisateurs possédant une carte de crédit ou de débit connectée à leur compte Apple se voyaient alors débité de la somme. La transaction étant considérée comme validée par l’iPhone. Les utilisateurs refusant de scanner leur empreinte se voyaient proposer un bouton continuer, mais rapidement l’application tentait de nouveau de répéter l’opération jusqu’à ce que l’utilisateur, lassé par ces demandes, finisse par le faire…

Scam iOS apps has been found on Apple App Store tricking users to pay over $100

Apps ask for fingerprint right at the moment when paying pop-up shows, which is accepted by user fingerprint.https://t.co/7WwT6bhsLF pic.twitter.com/BYZvd7p0VD

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) December 3, 2018