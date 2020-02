Des millions d’américains ont recours aux sites de crowdfunding pour payer leurs frais médicaux

27,5 millions d’Américains étaient dépourvus d’assurance maladie en 2018. Ce chiffre abstrait cache en réalité de nombreux drames personnels. Pour faire face à ces difficultés, de plus en plus de personnes se tournent vers les sites de financement participatif.

Une nouvelle étude menée par le National Opinion Research Center de l’Université de Chicago auprès de 1000 adultes confirme cette tendance. Il apparaît en effet que 8 millions d’Américains ont lancé une campagne de crowdfunding pour eux-mêmes ou pour aider un membre de leur famille à régler des frais médicaux. 12 millions ont fait de même afin de soutenir une personne en dehors de leur cercle familial.

GoFundMe, un site plébiscité pour les campagnes

Les internautes participent assez massivement à ces opérations puisqu’une personne interrogée sur cinq déclare déjà avoir fait un don. Dans le détail, 61 % d’entre eux ont financé une campagne pour un parent, un collègue ou une connaissance et 35 % ont soutenu une personne qu’ils ne connaissaient pas personnellement.

Cette générosité est doublé d’un certain agacement car les 2/3 des personnes qui financent ces opérations estiment que l’État devrait venir directement en aide aux personnes ne pouvant pas régler leurs soins. « Ils continuent de donner, même s’ils estiment que cela ne devrait pas leur être demandé », précise Susan Cahn, une des auteures de cette étude à nos confrères de CBS.

Depuis la réforme santé initiée par Barack Obama, les choses vont un peu mieux mais tous les problèmes n’ont pas été résolus. Certains assurés ont aussi des frais auxquels ils ne peuvent toujours pas faire face d’où un besoin de recourir aux opérations de crowdfunding.

Certains sites tirent particulièrement leur épingle du jeu. C’est surtout le cas de GoFundMe qui a été fondé il y a maintenant dix ans. Selon Rob Solomon, son PDG, les appels pour financer des frais médicaux représentent le tiers des cagnottes créées. C’est d’ailleurs la catégorie la plus dynamique sur la plateforme. En moyenne, le site héberge plus de 250 000 campagnes médicales par an pour 650 millions de dollars récoltés.